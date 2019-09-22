Trabzonspor'dan Daniel Sturridge açıklaması
Daniel Sturridge Sivasspor maçının kadrosundan çıkartıldı. Aşil tendonunda ödem tespit edilen Trabzonsporlu futbolcu Daniel Sturridge D.G Sivasspor maçının kadrosundan çıkartıldı.
Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Daniel Sturridge şoku yaşanıyor. İngiliz yıldız sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı.
Trabzonspor'da Daniel Sturridge şoku yaşanıyor. Yarın deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak olan bordo-mavili ekipte yıldız oyunucun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği açıklandı. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Sturridge'in Sivasspor maçı kadrosundan çıkartıldığını belirterek, "Cumartesi sabahı sağ ayak Aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Daniel Sturridge'in aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta sezonunun beşinci haftasında oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkartılmıştır" dedi.
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