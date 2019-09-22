Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues şoku!
Giriş Tarihi: 22.09.2019 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Garry Rodrigues'in son durumu hakkında açıklama geldi. Ankaragücü maçında sakatlanan Rodrigues'in Galatasaray derbisinde yer alamayacağı bildirildi.
Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'in, ayak bileğinde zorlanma ve kısmi dejenerasyon saptandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan 28 yaşındaki futbolcunun, ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildiği belirtildi.
Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından yapılan muayene ve tetkiklerin ardından futbolcunun tedavisine başlanıldığı aktarıldı.
Garry Rodrigues'in, dün yapılan MKE Ankaragücü maçında ayak bileği burkulmuştu.
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