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Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues şoku!

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Giriş Tarihi: 22.09.2019 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019
FENERBAHÇE'YE GARRY RODRİGUES ŞOKU!

Son dakika haberi... 'nin yıldız oyuncusu 'in son durumu hakkında açıklama geldi. Ankaragücü maçında sakatlanan Rodrigues'in Galatasaray derbisinde yer alamayacağı bildirildi.

Fenerbahçeli futbolcu 'in, ayak bileğinde zorlanma ve kısmi dejenerasyon saptandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan 28 yaşındaki futbolcunun, ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildiği belirtildi.

Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından yapılan muayene ve tetkiklerin ardından futbolcunun tedavisine başlanıldığı aktarıldı.

Garry Rodrigues'in, dün yapılan MKE Ankaragücü maçında ayak bileği burkulmuştu.

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