Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında son dakikada yıkıldı

Son dakika haberi... Süper Lig'in 5. haftasında oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray mücadelesi 1-1 berabere tamamladı.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada savunmanın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası dışından Guilherme'nin vuruşunda top farklı bir şekilde auta gitti.

22. dakikada Jahovic'in ceza alanı sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

23. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında ceza sahası içinde Seri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

25. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Luyindama'nın kafa vuruşunda kaleci köşeden topu güçlükle çıkarttı.

28. dakikada sağ kanattan Seri'nin ortasında ceza sahası dışında uygun durumda Babel'in kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.





MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



63. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest atışta savunma topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Acquah'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'dan sekerek Chaaleli'nin önünde kaldı. Chaaleli önünde kalan topu ceza sahası içerisinde bulunan Donald ile buluşturdu. Donald'ın vuruşunda, kaleci Muslera topu uzaklaştırdı.

66. dakikada orta sahadan Guilherme'nin pasında topla buluşan Jahovic'in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

78. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında, Andone'nin pasında topla buluşan Babel, meşin yuvarlağı Lemina'ya verdi. Lemina'nın vuruşunda, savunma topu uzaklaştırdı.

89. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Acquah'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza yayında iyi yükselen Jahovic, topu ceza sahası içerisinde bulunan Guilherme'ye indirdi. Guilherme'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın bacaklarının arasından ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.





Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaaleli, Guilherme (Dk. 90+1 Mina), Donald (Dk. 79 Eren Tozlu), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 59 Fofana), Jahovic

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Marcao, Luyindama, Nagatomo (Dk. 46 Lemina), Nzonzi, Ömer Bayram, Seri (Dk. 90 Falcao), Babel, Adem Büyük, Andone (Dk. 83 Jimmy Durmaz)

Goller: Dk. 23 Seri (Galatasaray), Dk. 89 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Acquah (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 63 Ömer Bayram, Dk. 77 Adem Büyük, Dk. 90 Şener Özbayraklı (Galatasaray)







YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.



FATİH TERİM CEZALI



Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı 4 maç ceza alan ve sonrasında Tahkim Kurulu'nun kararıyla cezası 3 maça indirilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasının ilkini Kasımpaşa karşısında çekmişti. Terim, Malatya deplasmanında da takımının başında olamadı. Yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da cezaları devam ederken, takımı yardımcı antrenör Levent Şahin yönetti.

TRİBÜNLER DOLDU



Süper Lig'de 8 puanla 5'inci sırada yer alan Galatasaray ile ligin 7'nci sırasında bulunan Yeni Malatyaspor'da taraftarlar bu maça yoğun ilgi gösterdi. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi taraftarları için ayrılan 24 bin 500 kişilik kontenjanda 20 bin bilet satılırken, deplasman ekibi için ayrılan 1250 kişilik koltuğun bileti tükendi. Böylelikle tribünler boş kalmadı. Taraftar, ellerinde sarı kırmızılı bayraklarla takımlarına destek verdi. Maraton ve kale arkası tribünlerinde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar sarı kırmızılı atkılarını salladı.

STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ



Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alınırken, stat etrafında adeta kuş uçurtulmadı.