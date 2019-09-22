Trabzonspor Hüseyin-Hosseini'ye dönüyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe maçında Campi'ye görev veren Ünal Karaman'ın Hüseyin Türkmen ile Hosseini ikilisine dönüş yapacağı ifade edildi. Karaman, ayrıca bu maç Sturridge'den gol ve goller bekliyor.

Getafe maçında stoperde Gaston Campi'yi sahaya süren teknik direktör Ünal Karaman, savunmanın göbeğinde yine Hüseyin Türkmen ve Majid Hosseini ikilisine dönüyor.

HÜSEYİN-HOSSEİNİ İKİLİSİ

Getafe maçında stoperde değişikliğe giden ve Gaston Campi'yi sahaya süren teknik direktör Ünal Karaman, savunmada yine eskiye dönüyor. Campi'nin performansından memnun kalmayan Karaman'ın Sivasspor mücadelesinde göbekte yine Hüseyin & Hosseini ikilisine görev vermesi bekleniyor.

Ünal Karaman'ın Hüseyin Türkmen ile bir görüşme yaparak, genç oyuncusuna moral verdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, savunma oyuncularını ise bireysel hatadan uzak durmaları konusunda uyardı.