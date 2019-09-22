Trabzonspor Hüseyin-Hosseini'ye dönüyor
UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe maçında Campi'ye görev veren Ünal Karaman'ın Hüseyin Türkmen ile Hosseini ikilisine dönüş yapacağı ifade edildi. Karaman, ayrıca bu maç Sturridge'den gol ve goller bekliyor.
Getafe maçında stoperde Gaston Campi'yi sahaya süren teknik direktör Ünal Karaman, savunmanın göbeğinde yine Hüseyin Türkmen ve Majid Hosseini ikilisine dönüyor.
HÜSEYİN-HOSSEİNİ İKİLİSİ
Getafe maçında stoperde değişikliğe giden ve Gaston Campi'yi sahaya süren teknik direktör Ünal Karaman, savunmada yine eskiye dönüyor. Campi'nin performansından memnun kalmayan Karaman'ın Sivasspor mücadelesinde göbekte yine Hüseyin & Hosseini ikilisine görev vermesi bekleniyor.
Ünal Karaman'ın Hüseyin Türkmen ile bir görüşme yaparak, genç oyuncusuna moral verdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, savunma oyuncularını ise bireysel hatadan uzak durmaları konusunda uyardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Kayseri'de puanlar paylaşıldı
- Kasımpaşa, Antalyaspor'u rahat geçti!
- Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
- Galatasaray'ın Malatya kafilesi belli oldu!
- Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı anlatım
- Taha Akgül gümüş madalya aldı
- Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami hem taraftarı hem de Ersun Yanal'ı çıldırttı!
- Fenerbahçe, Ankaragücü'nü mağlup etti!
- Ronaldo'nun aradığı kadın ortaya çıktı
- Yanal kararını verdi! Emre Belözoğlu...
- KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs ücreti ne kadar olacak, artacak mı?
- Neslican Tay hastalığı "Mezenkimal Tümör" nedir? Neslican Tay ne kanseri?
- İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki
- Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını
- Hercai 14. yeni bölüm fragmanı! Miran ve Reyyan’ın aşkına büyük engel…
- Göztepe, Konyaspor'u 1-0 yendi
- OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Kültür Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kültür Bakanlığı personel alımı ne zaman?
- İŞKUR anne projesi başvuru şartları nelerdir? İŞKUR’dan işsiz annelere aylık 2400 TL’ye yakın harçlık!
- Hercai 13. bölüm izle! Hercai 13. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Neslican Tay son durum nedir? Neslican Tay sağlık durumu! Neslican Tay kimdir, kaç yaşında?
- Hercai bu akşam var mı? 20 Eylül ATV yayın akışı Hercai yeni sezon başlıyor mu?