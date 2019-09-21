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Fenerbahçe'de Rodrigues sakatlandı

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Giriş Tarihi: 21.09.2019
FENERBAHÇE'DE SAKATLIK ŞOKU!

Fenerbahçeli futbolcu , Ankaragücü müsabakasının 37. dakikasında yaşadığı sakatlıktan dolayı yerini ’na bıraktı.

'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşan 'de sakatlık yaşadı. 37. dakikada kendini yere bırakan 28 yaşındaki futbolcu yerini 41. dakikada 'na bıraktı. Rodrigues'in haftaya oynanacak derbisinde sahada olması beklenmiyor.

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