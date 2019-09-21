Fenerbahçe'de Rodrigues sakatlandı
Giriş Tarihi: 21.09.2019
Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, Ankaragücü müsabakasının 37. dakikasında yaşadığı sakatlıktan dolayı yerini Emre Belözoğlu’na bıraktı.Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlık yaşadı. 37. dakikada kendini yere bırakan 28 yaşındaki futbolcu yerini 41. dakikada Emre Belözoğlu'na bıraktı. Rodrigues'in haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde sahada olması beklenmiyor.
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