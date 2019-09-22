F 1'de Ferrari pilotu Sebastian Vettel'den sezonun ilk zaferi
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Singapur Grand Prix'de gerçekleşti. Yarışa üçüncü sıradan başlayan Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel yarışı kazandı. Vettel, bu sezonun ilk, kariyerinin 53. zaferini yaşadı.Formula 1'de sezonun 15. mücadelesi, Singapur'daki 5,6 kilometrelik Marina Bay Street Pisti'nde 61 tur üzerinden yapıldı.
Ferrari'nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel, üçüncü sıradan başladığı yarışta bitiş çizgisine rakiplerinin önünde ulaşarak sezonun ilk, kariyerinin 53. zaferini yaşadı.
Yarışta Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, takım arkadaşının 2.6 saniye gerisinde ikinci, Red Bull-Honda'dan Hollandalı Max Verstappen ise liderin 3.8 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'si, 29 Eylül'de yapılacak.
Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:
FORMULA 1'DE İLK 10:
1. Sebastian Vettel (Ferrari)
2. Charles Leclerc (Ferrari)
3. Max Verstappen (Red Bull-Honda)
4. Lewis Hamilton (Mercedes)
5. Valtteri Bottas (Mercedes)
6. Alexander Albon (Red Bull-Honda)
7. Lando Norris (McLaren-Renault)
8. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)
9. Nico Hulkenberg (Renault)
10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari)
PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 296 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 231
3. Charles Leclerc (Monako): 200
4. Max Verstappen (Hollanda): 200
5. Sebastian Vettel (Almanya): 194
TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 527 puan
2. Ferrari: 394
3. Red Bull: 289
4. McLaren: 89
5. Renault: 67
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- İşte Galatasaray Fenerbahçe derbilerine damga vuran sözler!
- Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues şoku!
- Trabzonspor'dan Daniel Sturridge açıklaması
- Galatasaray'ın Malatya kafilesi belli oldu!
- Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami hem taraftarı hem de Ersun Yanal'ı çıldırttı!
- Fatih Terim'den flaş karar!
- İşte Galatasaray'ın sürpriz 11'i
- Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
- Terim Feghouli'yi neden kadroya almadı? İşte gerçek...
- Trabzonspor Hüseyin-Hosseini'ye dönüyor
- KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs ücreti ne kadar olacak, artacak mı?
- Neslican Tay hastalığı "Mezenkimal Tümör" nedir? Neslican Tay ne kanseri?
- İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki
- Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını
- Hercai 14. yeni bölüm fragmanı! Miran ve Reyyan’ın aşkına büyük engel…
- Göztepe, Konyaspor'u 1-0 yendi
- OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Kültür Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kültür Bakanlığı personel alımı ne zaman?
- İŞKUR anne projesi başvuru şartları nelerdir? İŞKUR’dan işsiz annelere aylık 2400 TL’ye yakın harçlık!
- Hercai 13. bölüm izle! Hercai 13. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Neslican Tay son durum nedir? Neslican Tay sağlık durumu! Neslican Tay kimdir, kaç yaşında?
- Hercai bu akşam var mı? 20 Eylül ATV yayın akışı Hercai yeni sezon başlıyor mu?