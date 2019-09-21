Beşiktaş'ta sistem çöktü

Avcı, Beşiktaş’ta henüz pas oyununu oturtamadı. Kalesini savunma ayan Kartal son 3 deplasman maçında kalesinde 10 gol gördü... Burak'sız sistemde büyük sıkıntılar yaşandı. Taraftarlar ise 5 maçta isyan bayrağını açtı.

taraftarı isyanda!Hedefteise baştaolmaküzere futbolcularvar...ŞenolGüneş sonrası takımınbaşına geçenhenüz oynatmak istediğisistemi oturtamadı.oynattığı pasoyununda başarıyaulaşamadı. Son 3deplasman maçında10 gol yiyen Kartal,savunmada büyüksıkıntılar yaşadı.Burak Yılmaz'ın yokluğundaise alternatifbir hücum planıortaya çıkmadı.Avcı yönetimindeki Beşiktaş, ligde maç başına 1,75 gol yerken Avrupa'daki ilk maçında kalesinde 4 gole engel olamadı. Oyuncular arasındaki uyumsuzluk ve orta sahadanın çabuk geçilmesi de diğer handikaplar.Beşiktaş, pazartesi günü karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına dün Slovakya'da başladı. Kartal hazırlıklarına bugün tesislerinde devam edecek.Bratislava maçında özellikle yediği ilk gol nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan, Siyah- Beyazlılar'laSöz konusu süreçtesadece 7 maçta kalaseni gole kapatabildi. Kartal'ın Alman kalecisi,Beşiktaş'ta cezalı Vida ve sakat Roco'nun ardından Slovan Bratislava maçında da Ruiz sakatlandı. Başakşehir maçında stoperde oynayacak oyuncu kalmadı.