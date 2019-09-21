Galatasaray'da kırmızı alarm
Fiziki olarak takımın gerisinde olan Falcao, Lemina ve Seri gibi isimler gerçek performansını gösteremiyor... Yeni sisteme geçiş çok sancılı oluyor Hücumda üretkenlik az... 5 maçta, pozisyon sıkıntısı yaşandı, 6 gol atılabildi... Marcao, Luyindama, Mariano ve Nagatomo geçen sezonun gerisinde. Rakiplere çok kolay pozisyon veriliyor.
Hem Süper Lig hem de Avrupa'da çok zorlu bir takvimin içine giren Galatasaray'da sıkıntı yaşanıyor... Teknik direktör Fatih Terim üst üste oynanacak olan Malatya, F.Bahçe ve PSG maçları öncesi sorunlara çözüm arıyor.
SÜREKLİ 11'DE OYNATIYOR
Takımın kilit isimlerinden Falcao, Lemina ve Seri fiziki olarak takımın gerisinde olduğu için gerçek performansını gösteremiyor. Fatih Terim bu üç yıldızın da maç kondisyonunu artırması için sürekli ilk 11'de şans veriyor.
TÜM YÜK MUSLERA'DA
Bu sezon daha çok pas yapmaya ve topa hakim olmaya dayalı bir sisteme geçilmesi nedeniyle sancılar yaşanıyor. Özellikle hücumda üretkenlik çok az. Lig ve Avrupa'daki 5 resmi maçta pozisyona girilmekte zorlanılırken sadece 6 gol atılabildi. Aynı şekilde savunma hattında da problemler var. Marcao, Luyindama, Mariano ve Nagatomo geçen sezonun gerisinde. Rakiplere çok kolay pozisyon veriliyor. Defansın yükü Muslera'nın omuzlarında.
CİMBOM PRESE KARŞI PAS ÇALIŞMASI YAPTI
Ligde yarın Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Dünkü idmanda defans ve orta alan oyuncularıyla özel olarak ilgilenen Fatih Terim hedefli dar alan oyunları çalışması yaptırdı. Sarı-Kırmızılılar bu sabah yapacağı son antrenmanın ardından Malatya'ya hareket edecek.
BEKLER DEĞİŞİYOR!
Sezon başından bu yana performansları eleştiri konusu olan Yuto Nagatomo ve Mariano kulübeye geçiyor. FİZİK OLARAK YIPRANDILAR
Tüm maçlarda ilk 11'de oynayan ve fiziki açıdan da yıpranan iki tecrübeli yıldızın Yeni Malatyaspor deplasmanında yedek kalması bekleniyor. Fenerbahçe'nin transfer edilen Şener Özbayraklı böylece ilk kez 11'de görev alacak.
LINNES VE ŞAHİN'E KUTLAMA
TAYLAN DA SİFTAH YAPACAK
Sezonun flaş isimlerinden biri olan Ömer Bayram'ın ise sol bekte oynayacağı öğrenildi. Transferin son gününde Erzurumspor'dan alınan Taylan Antalyalı'nın da Malatya maçının ikinci yarısında forma giyeceği belirtiliyor.
Dünkü idman öncesinde yardımcı antrenör Levent Şahin ve Norveçli futbolcu Martin Linnes'in doğum günü kutlandı. Galatasaray da sosyal medya hesaplarından iki isim için doğum günü mesajı yayınladı.
BELHANDA'DA SON KARAR ÇARŞAMBA
Kasımpaşa maçında çene kemiği kırılan Younes Belhanda ile ilgili karar çarşamba verilecek. Sağlık kurulu, Faslı yıldızın maske ile oynayıp oynamayacağı konusunda görüş bildirecek.
İDDAYA GÖRE ZİRVEDE FAVORİ GALATASARAY
İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi. Galatasaray 2.40'lık oranıyla ilk sırada yer almaya devam etti. F.Bahçe'ye ise 2.65 oran verildi.
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