21 Eylül 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerabahçe'nin kural hatası başvurusunda kritik gün salı!

SPOR
Giriş Tarihi: 21.09.2019
KRİTİK GÜN SALI!

’nin kural hatası başvurusunu değerlendirecek olan , salı günü ’den fikrini alacak. TFF aynı zamanda IFAB’dan da görüş alacak. Maçla ilgili son kararı TFF verecek...

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kural hatası olduğuna dair 2 pozisyon için perşembe günü yaptığı başvurunun ardından süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun salı günü MHK'den (Merkez Hakim Kurulu) 2 pozisyon için kararını dinleyeceği bildirildi. TFF aynı zamanda IFAB'dan da (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu" görüş alacak. IFAB, futbol oyun kurallarını belirleyen ve değiştiren kuruluş olarak biliniyor. Tüm karar ve görüşleri alacak olan TFF maçın tekrar edilip edilmemesi konusunda son kararı kendisi belirleyecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN