Fenerabahçe'nin kural hatası başvurusunda kritik gün salı!

Fenerbahçe’nin kural hatası başvurusunu değerlendirecek olan TFF, salı günü MHK’den fikrini alacak. TFF aynı zamanda IFAB’dan da görüş alacak. Maçla ilgili son kararı TFF verecek...

maçında kural hatası olduğuna dairpozisyon için perşembe günü yaptığı başvurunun ardından süreç hızlı bir şekilde ilerliyor.salı günüpozisyon için kararını dinleyeceği bildirildi.aynı zamandadagörüş alacak.futbol oyun kurallarını belirleyen ve değiştiren kuruluş olarak biliniyor. Tüm karar ve görüşleri alacak olanmaçın tekrar edilip edilmemesi konusunda son kararı kendisi belirleyecek.