Fenerbahçe Ankaragücü maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Ankaragücü maçı için artık sayılı saatler kaldı. Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Ligde 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Sarı Lacivertli ekip 3'üncü sırada yer alıyor. Ankaragücü ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 5 puan toplayabildi. Başkent temsilcisi 5'inci hafta öncesi 12'nci sırada yer alıyor. Maça saatler kala Fenerbahçe'nin ve Ankaragücü'nün sahaya çıkacağı kadro yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçı muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Lige fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, 3'üncü haftada Trabzonspor ile berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamıştı. Sarı Lacivertliler, milli ara dönüşü Süper Lig'in yenilgisiz ekibi Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 boyun eğerek ilk mağlubiyetini tattı. Fenerbahçe, kural hatası gerekçesiyle maçın tekrar edilmesi için TFF'ye başvurdu. Alanyaspor maçının yankıları sürerken Sarı Kanaryalar, Başkent temsilcisi Ankaragücü ile karşılaşacak. Ligde 7 puanla 3'üncü sırada yer alan Fenerbahçe, 5 puanla 12'nci sırada yer alan Ankaragücü'nü evine puansız göndermek istiyor. Peki, Fenerbahçe Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe- Ankaragücü maçı bu akşam 20.00'de başlayacak. Kritik karşılaşmada deneyimli hakem Abdulkadir Bitigen görev alacak. Bitigen'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Burak Şeker olacak. TF'nin Riva'daki VAR odasında Alper Ulusoy yer alırken, VAR'da Kemal Yılmaz görev alacak. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşma beIN Sports HD1'den naklen yayınlanacak.