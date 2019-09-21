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Enver Yıldırım'dan bronz madalya

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Giriş Tarihi: 21.09.2019
ENVER YILDIRIM'DAN BRONZ MADALYA

Milli eskrimci, 'da düzenlenen 'nda kılıç branşında 3. oldu. Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Filibe kentinde bugün başlayan organizasyonda kılıç branşında mücadele eden , turnuvayı 3. sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli eskrimci , 'da düzenlenen 'nda kılıç branşında bronz madalyanın sahibi oldu.

Başarılı pul müsabakalarının ardından tablo 32'yi maç yapmadan geçen , tablo 16'da Kuveytli Yousef Alshamlan'ı 15-8 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Türk sporcu Umut Kaya ile karşılaşan Enver, 15-8'lik skorla adını yarı finale yazdırdı. Enver, yarı finalde Gürcü Sandro Bazadze'ye 15-12 mağlup olarak aldı.

Organizasyonda bugün yarışan diğer milli sporculardan Umut Kaya 8, Çağlayan Nehir Fırat 9, Özkan Zorlu Yıldırım 12, Muhammed Anasız 13, Mehmet Onay ise 16. oldu. AA

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