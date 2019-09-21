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Cenk Tosun Katar'dan gelen tekliflere‘hayır’ dedi

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Giriş Tarihi: 21.09.2019
CENK TOSUN KATAR'DAN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

’da forma bulamayan milli futbolcu, kulüplerinden gelen tekliflerini kabul etmedi. Yıldız futbolcunun böylece Ocak ayına kadar Everton'da kalması kesinleşti.

Bu sezon Everton'da forma bulmakta çok zorlanan Cenk Tosun direniyor!.. Son olarak kulüplerinden çok cazip teklifler alan milli futbolcunun olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Özellikle Cenk'in eşinin Katar'a gitmek istemediği için böyle bir karar alındığı belirlendi. Yıldız futbolcunun böylece Ocak ayına kadar Everton'da kalması kesinleşti. Ancak ara transferde Cenk Tosun'un ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

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