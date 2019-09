Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi gerginlik tavan!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sert açıklamalarına Mustafa Cengiz ve Fatih Terim’in aynı şekilde karşılık vermesi sonrasında taraftarlar da sosyal medya üzerinden savaşa başladı. Otoriteler 28 Eylül’deki derbide geçen sezonki gibi çok büyük olaylar çıkabileceğinden endişe ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında başlayan 'sicil' kavgası giderek büyüyor... Ali Koç'un sert açıklamalarına Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in aynen karşılık vermesinin ardından gerilim bu kez de sosyal medyaya sıçradı. İki takım tarafarları arasında karşılıklı suçlama ve atışmalar dün de artarak devam etti. Ortaya çıkan bu tablo, 28 Eylül'de oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi endişeleri de artırıyor. Otoriteler, "Bu ateş sönmezse derbi büyük olayarlara gebe" dedi.



BİR YERE GÖTÜRMEYECEK - İLKER YAĞCIOĞLU

Bu tartışmalar bizi hiç bir yere götürmeyecek... 1 hafta sonra derbi oynanacak. Şimdiden ortam yay gibi gerildi... Allah korusun maçta bir hakem hatasının olması durumunda o maç nasıl bitecek! Dolayısıyla başkanların, yöneticilerin, hocaların yapmaları gereken sadece kendi camialarını nasıl daha yükseğe çıkartabileceklerini düşünmeleridir. Herkes kendi işini düşünse bu sorunlar yaşnamaz.



FUTBOLUMUZA YAZIK! - OKTAY DERELİOĞLU

Futbolumuz çok kötü yerlere gidiyor. Perde arkası dönen olaylar, yönlendirmeler... Bu oyan ne zaman saha içinde bitecek! Bunu en kültürlü, en zeki dediğimiz insanlar yapıyor. Metin Oktay ve Can Bartu'nun jubile maçındaki güzel görüntülerini hatırlamıyorlar mı! Kimse futbolu rahat bırakmıyor. Herkes yanlışını da doğru göstermeye çalışıyor. Olan ülke futboluna oluyor.







ALİ KOÇ ÖZÜR DİLEMELİ - EVREN TURHAN

Türk futbolu adına hoş olmayan açıklamalar oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçının olduğu gün Fatih Terim'e söyledikleri hiç hoş şeyler değil. Evet şampiyonluk yolunda rakibi Galatasaray ama Fatih hoca Milli Takım'a mal olmuş bir isim... Başkanın bir an önce özür dilemesi gerekiyor. İki takım her zaman rekabet halinde... Ama bu dostluk içinde olmalı.



SOSYAL MEDYAYA YAKIN TAKİP

F.Bahçe ve G.Saray'dan gelen üst üste sert açıklamalar sonrası gözler bir anda sosyal medyaya çevrilmiş durumda... Hakaret ve küfür içeren, ayrıca toplumu provoke edecek mesajlar attığı tespit edilen hesapların sahipleri yakalanarak 6222 sayılı yasa gereği cezalandırılacak.







KOÇ'A AĞIR BİR CEZA GELEBİLİR

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Koç'un 45 ila 125 gün arası ceza alabileceği konuşuluyor.