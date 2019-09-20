UEFA ülke sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte, güncel UEFA ülke puanları!

UEFA ülke sıralaması futbol severler tarafından araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanları futbol severlerin merak konusu oldu. Peki, UEFA ülke sıralamasına göre Türkiye kaçıncı sırada? Ajax'ın, Lille'i yenmesiyle Türkiye, UEFA ülke sıralamasında Hollanda'ya geçilen Türkiye ön eleme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İşte, güncel UEFA ülke sıralaması!

UEFA ülke sıralaması futbol takipçileri tarafından sorgulanıyor. UEFA ülke puanları futbol severlerin araştırdığı konulardan birisi oldu. Kulüplerin aldığı puanlara göre UEFA ülke sıralaması araştırılıyor. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ülkemizi temsil ediyor. Peki, UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte, güncel UEFA ülke puanları!

UEFA ÜLKE SIRALAMASI SON DURUM NEDİR?

2019 - 2020 sezonunda Avrupa kupaları heyecanı yaşanıyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray; Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir temsil ediyor. Yeni Malatya ise ön eleme turunda Avrupa Ligi'ne veda etti.

Türkiye'nin, UEFA ülke sıralamasında 30 virgül 400 puanı bulunuyor. Dün gece oynanan maçlarda Ajax, sahasında Lillle'i 3-0 mağlup etti.

Alınan galibiyet sonrasında Hollanda ülke puanını 30.750'ye çıkardı ve 11'inci sıradan 9'unculuğa yükseldi. Türkiye ise 10'uncu sıradan 11'inci basamağa geriledi.

10'uncu basamakta ise Ukrayna bulunuyor. İlk 10'da bulunan ülkelerin şampiyonları doğrudan Devler Ligi'nde boy gösteriyor.

11'inci basamakta bulunan ülkenin şampiyonu ise sadece bir durumda direkt Şampiyonlar Ligi vizesi alabiliyor. Sıralamada ilk 10'da bulunan bir ülke takımının, Devler Ligi'ni kazanması ve bu ekibin ligi Şampiyonlar Ligi'ne katılma bölgesinde bitirmesi gerekiyor.

Bu durumda 11'inci basamakta bulunan ülke şampiyonu da eleme oynamadan adını Devler Ligi'ne yazdıracak. Şu anki durumda Türkiye'nin en yakın rakiplerinden Hollanda; 4 takımla, Ukrayna ise 3 takımla Avrupa'da temsil ediliyor.

12'inci basamaktaki Avusturya ise 3 takımla Avrupa'da mücadele ediyor. Ülkemizi temsil eden Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in alacağı her puanın önemi bu nedenle çok büyük.