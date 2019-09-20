Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı
Giriş Tarihi: 20.09.2019
Trabzonspor Kulübü başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır ile sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Bordo-mavili takım, genç file bekçisi ile 2025 yılına kadar sözleşme uzatıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda bildirdi..
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, Şirketimiz ile Uğurcan Çakır arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.
- 01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.
- 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
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