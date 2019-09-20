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Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı

SPOR
Giriş Tarihi: 20.09.2019
TRABZONSPOR, UĞURCAN ÇAKIR'IN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Kulübü başarılı file bekçisi ile sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Bordo-mavili takım, genç file bekçisi ile 2025 yılına kadar sözleşme uzatıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda bildirdi..

'dan KAP'a yapılan açıklamada, Şirketimiz ile arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

- 01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

- 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

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