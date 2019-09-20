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Süleyman Atlı gümüş madalya kazandı

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Giriş Tarihi: 20.09.2019
SÜLEYMAN ATLI GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Son dakika haberi... 'nda serbest stil 57 kiloda , finalde 'e yenilerek kazandı.

'nda serbest stil 57 kiloda , finalde 'e yenilerek kazandı.

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