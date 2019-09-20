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Fatih Terim Malatyaspor maçında rotasyona gidecek! Falcao ve Andone...

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Giriş Tarihi: 20.09.2019
FATİH TERİM ROTASYONA GİDİYOR!

Yoğun programı düşünen rotasyona gidiyor. Tecrübeli hocanın, Andone'yi Falcao ile birlikte oynatarak bu 4-4-2 sistemine dönüş yapacağı öğrenildi.

Club Brugge deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray ara vermeden Yeni Malatya maçının hazırlıklarına başladı. Fatih Terim'in F.Bahçe ve PSG sınavlarını da düşünerek rotasyona gitmesi bekleniyor. Tecrübeli hocanın, Andone'yi Falcao ile birlikte oynatarak bu 4-4-2 sistemine dönüş yapacağı öğrenildi.

maçında forma giyen futbolcular dünkü idmanda rejenerasyon çalışması yaptı.

DEVRE ARASI DÖNMEYECEĞİM
Brighton'dan kiralanan Florin Andone geleceği hakkında konuştu. Rumen yıldız, "Devre arası geri dönüş opsiyonum var ama sezonu burada bitireceğim" dedi.



ÇOK BÜYÜK
Luyindama Belçikalı basınına açıklamalar yaptı. Kongolu yıldız, "G.Saray çok büyük. Burada mutluyum" dedi.

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