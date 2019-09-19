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Son dakika: Süleyman Atlı finale yükseldi

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Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
SÜLEYMAN ATLI FİNALE YÜKSELDİ

Son dakika haberine göre; Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi erkekler serbest stil 57 kiloda finale yükseldi.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda mücadele eden , adını finale yazdırdı.

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden şampiyonada milli güreşçi, yarı finalde ev sahibi ülkeden Nurislam Sanayev'i saf dışı bırakarak, altın madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Karşılaşmaya iyi başlayamayan ve 3-1 geriye düşen milli güreşçi, son saniyelerde yaptığı 4 puanlık oyunla rakibi 5-3 yenerek, finalist olmayı başardı.

Süleyman Atlı yarın finalde Rus Zavur Uguev ile karşılaşacak.

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