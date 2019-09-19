Son dakika: Süleyman Atlı finale yükseldi
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
Son dakika haberine göre; Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, adını finale yazdırdı.
Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden şampiyonada milli güreşçi, yarı finalde ev sahibi ülkeden Nurislam Sanayev'i saf dışı bırakarak, altın madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.
Karşılaşmaya iyi başlayamayan ve 3-1 geriye düşen milli güreşçi, son saniyelerde yaptığı 4 puanlık oyunla rakibi 5-3 yenerek, finalist olmayı başardı.
Süleyman Atlı yarın finalde Rus Zavur Uguev ile karşılaşacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Başakşehir, Roma'dan puansız dönüyor
- UEFA ülke sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte, güncel UEFA ülke puanları!
- Beşiktaşlı Elneny'e 3 maç ceza!
- S. Bratislava Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar! | Bratislava Beşiktaş maçı nereden izlenir?
- Karan'dan Vedat Muriç ve Ali Koç'a gönderme
- Trabzonspor, Getafe'ye mağlup oldu
- Fenerbahçe TFF'ye resmen başvurdu
- Şampiyonlar Ligi'nde şaşırtan Alanyaspor - Fenerbahçe olayı!
- Beşiktaş, Slovan Bratislava karşısında uzatmalarda yıkıldı!
- Getafe Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar! Getafe Trabzonspor maçı nereden izlenir?
Daha Fazla Gör
- 20 Eylül Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet’in yayımladığı Cuma hutbesi!
- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD, Çin ile aramızı açmaya çalışıyor
- UEFA ülke sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte, güncel UEFA ülke puanları!
- 20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım aylığı (maaşı) yatan iller hangileri?
- Şampiyon 3. yeni bölüm fragmanı - Şampiyon 2. son bölümde Kafkas geçmişle yüzleşti!
- Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
- Trump'ı Netanyahu konusunda böyle uyarmış! "Sizinle oynadılar"
- S. Bratislava Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar! | Bratislava Beşiktaş maçı nereden izlenir?
- Medipol Başakşehir, Roma deplasmanında mağlup
- Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm tek parça full izle! | ATV
- Süper Loto sonuçları 19 Eylül Perşembe - Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları!
- Getafe Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar! Getafe Trabzonspor maçı nereden izlenir?