Yusuf Yazıcı kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı

Trabzonspor'dan Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı Ajax maçının 63. dakikasında oyuna girdi. Kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Yusuf Yazıcı, akıllara Mehmet Ekici'yi getirdi. Mehmet Ekici'nin 2016-2017 sezonunun devre arasında sıkıntı çıkartması, formasını Yusuf Yazıcı'ya kaptırmasına neden olmuştu.

Trabzonspor'a 2014 yılında transfer olan Mehmet Ekici, başarılı sezonlarının ardından Avrupa'dan ve İstanbul'dan teklifler almaya başladı. Ekici de 2016-2017 sezonunun devre arasında takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Yusuf Yazıcı'nın kaderini değiştiren de bu olay oldu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYORUM"

Mehmet Ekici'nin transfer olmak istemesi üzerine Trabzonspor, Beşiktaş ile anlaştı. Mehmet Ekici yine sorun çıkarttı ve Fenerbahçe'ye gitmek istediğini açıkladı.

Adeta Trabzonspor yönetiminin elinin kolunu bağlayan Mehmet Ekici, takımının para kazanmasına da engel oldu. Sezon sonunda serbest olarak Fenerbahçe'ye giden Mehmet Ekici, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. O yüzden Fenerbahçe'yi seçtim" şeklinde konuştu.

YEDEĞİ YILDIZ OLDU

Fenerbahçe'ye gitmek istediği, Beşiktaş forması giymek istemediğini belirten Mehmet Ekici, sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılmıştı. Devre arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçlarında forma giyen Yusuf Yazıcı performansı ile göz doldurdu.

Mehmet Ekici'nin tavrı sonrası formayı giyen Yusuf Yazıcı, bir yıldızın doğuşunu izletti.

2 yılda Trabzonspor'da kaptanlığa yükselen Yusuf Yazıcı, milli takımda da forma giymeye başladı. Avrupa devlerini peşine takan Yusuf Yazıcı, sezon başında Lille'e transfer oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE İLK ADIM

Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax-Lille maçının 63. dakikasında oyuna giren Yusuf Yazıcı, formasını kaptığı Mehmet Ekici'nin hayalini gerçekleştirmiş oldu. Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Hollanda deplasmanında 3-0 mağlup oldu.

Mehmet Ekici ise Fenerbahçe'de sakatlıklarla biten sezonlar geçirdi. Sarı lacivertli formayı terletemeden 2 sezon geçiren Mehmet Ekici, bu sezon başında ise kadro dışı kaldı.

MEHMET EKİCİ FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda Süper Lig'de 9 maça çıkabilen Mehmet Ekici gol ve asiste imza atamadı. Ekici sakatlıklarla geçen sezonunda sadece 309 dakika sahada kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'da ise 2 maçta 1 asisti var. 117 dakika forma giyebildi.

Geçtiğimiz yıl daha fazla forma şansı bulan ve kısmen daha az sakatlanan Mehmet Ekici ligde 21 maç forma giydi. 3 gole imza atan Mehmet Ekici 1 asistle oynarken 1086 dakika da sahada kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıkarken 173 dakika sahada kaldı. 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.