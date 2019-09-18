8 maçın yıldızı Uğurcan Çakır oldu

Savunma hattında sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da oynanan 8 maçın yıldızı genç kaleci Uğurcan Çakır oldu. Fırtına söz konusu 8 karşılaşmanın hiçbirinde kalesini gole kapatamazken, tam 11 gol yedi.

Trabzonspor'da henüz ideal stoper ikilisinin bulunamaması, büyük sıkıntılara yol açtı. Bordo-mavili ekip 8 karşılaşmanın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı. Birçok maçta da genç kaleci Uğurcan kahraman oldu.

Teknik direktör Ünal Karaman maçlarının ardından 8 resmi sınava çıkılmasına rağmen henüz ideal stoper ikilisini henüz bulamadı. Hal böyle olunca da korkulan son yaşandı. Fırtına söz konusu 8 karşılaşmanın hiçbirinde kalesini gole kapatamazken, tam 11 gol yedi. Üstelik birçok maçta genç file bekçisi Uğurcan Çakır kahraman oldu.

Beklerinden memnun olan Karaman stoper oyuncularını daha dikkatli olmaları için sert bir dille uyaracak.