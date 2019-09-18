Son dakika: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan "Sturridge" iddialarına yanıt

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Getafe maçı öncesi basın mensuplarına kritik açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Sturridge hakkında önce yerel medyada sonra bugün ulusal basında haberler çıktı. Böyle hassas bir dönemde böyle bir haberin çıkması normal değil. Sturridge parasını peşin almıştır." dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Getafe maçı öncesi basın mensuplarına kritik açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:



"STURRIDGE" İDDİALARINA YANIT

"Sturridge hakkında önce yerel medyada sonra bugün ulusal basında haberler çıktı. Böyle hassas bir dönemde böyle bir haberin çıkması normal değil. Sturridge parasını peşin almıştır."

"BORÇ" AÇIKLAMASI

"Üstüne basa basa söylüyorum. Trabzonspor temmuz ayı itibariyle bütün futbolcularına ve teknik heyetine bir kuruş borcu yoktur. Bir kesime bu çok garip geliyor olabilir."

"Trabzonspor Başkanı ve yöneticilerinin görevi idaridir. Şekil ne olursa olsun kadronun içine müdahale vb. meseleler sporun içerisinde asla olmaması gereken şeyler. Ama bazı insanlar kendilerini bu işleyişe inandırmış olabilir. Ama bu yönetim öyle yönetim değil."







"BUNUN TEK SEBEBİ MOTİVASYON"

"Ben son zamanlarda tüm vaktimi takımla geçirmeye çalışıyorum. Bunun tek sebebi motivasyon. Sakatlıklardan dolayı ortaya çıkan olumsuzlukları dağıtmaya çalışıyorum. Zorlu süreçten geçiyoruz."

"Ben biraz daha insaflı olmalarını bekliyorum insanların. Kulüple ilgili bir soru varsa bunu cevaplayacak olanlar bizleriz, cevap vermeye hazırız. Federasyonların kurallarını bilmeyecek kadar futbol cahili insanlar değiliz."

"Her şeyin hesabı kitabı en ince ayrıntısına kadar yapılmıştır. Sturridge transferi bu şekilde gerçekleşmiştir."



"BU KONUDA YORUM DA YAPMAM"

"Federasyon kurullarının o liyakatte olduğunu düşünmüyoruz. Bunu belirtmiştik. 4. haftada bu kadar gündem olması zaten her şeyi ortaya koyuyor. Başka yöneticiler, başkanlar ne düşünüyor bilmiyorum. Yorum da yapmam. Şunun iyi analiz edilmesi lazım sadece: Olmuyor."

"Gençlerbirliği maçıyla ilgili bir TFF yöneticisi "Canım zaten siz iyi oynamadınız" diyor. Ben iyi oynamadım diye hakem beni cezalandıramaz. Tekmeye kart, golden önceki faule faul vermek zorunda. Hakem adalet dağıtıyor. Oyuncularımızı bu adalete teslim ediyoruz."

"Herkes görevinin bilinci içerisinde olmalı. Yoksa bu işin içinden çıkamayız. Biz bu tartışmaların içinde olmak istemiyoruz. İşimize bakıyoruz. Toplumun beklentileri var, Avrupa maçlarımız var. Var, var, var, var. Kurullar, TFF'nin işini kolaylaştırsınlar."

"TFF Başkanı, Türkiye'de futbolun gelişimi, marka değerinin yükselmesiyle uğraşması gerekirken kurulların hatalarıyla uğraşıyor. Bu ortamda marka değeri artar mı? Sanmıyorum. TFF Başkanı bunlarla uğraşmalı."

"4. haftada yaşananlar ortada. Biz bu işin bu boyuta geleceği noktasında TFF'yi uyardık."