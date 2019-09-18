Son dakika: Galatasaray ile Club Brugge yenişemedi

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka 0-0 berabere sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, sarı-kırmızılar Devler Ligi'ne bir puanla başladı.



Zorlu maç TSİ 19.55'te başladı ve Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu hakemlerinden Slavko Vincic yönetti. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancncik ve Andraz Kovacic yaptı. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlandı.





Jan BreydelSlavko Vincic xx, Tomaz Klancnik xx, Andraz Kovacic xxMignolet xx, Ricca xx, Simon Deli xx, Mitrovic xx, Mata xx, Vanaken xx, Vormer xx, Rits xx (Balanta dk. 86 ?) Okereke xx (Openda dk. 60 x) Bonaventure xx (Diagne dk. 73 x), Diatta xxHorvath, Sobol, Mechele, TauPhilippe ClementMuslera xxx, Luyindama xx, Nagatomo xx, Mariano xx (Şener dk. 90 ?), Marcao xx, Babel xx, Lemina xx (Emre Mor dk. 60 x), Seri xx (Donk dk. 90+3 ?), Feghouli xxx, N'zonzi xx, Falcao xxOkan Koçuk, Ömer Bayram, Donk, Adem Büyük, AndoneLemina, N'zonzi, Donk (Galatasaray), Openda, Vormer (Club Brugge)





CLUB BRUGGE: 0 - GALATASARAY: 0 (İLK YARI)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında oynanan Club Brugge-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

19. dakikada Ruud Vormer'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Mitrovic ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topun ardından gelişen pozisyonda Mata sol tarafta topun kontrolünü kaybetti. Meşin yuvarlağı kapan Babel rakibinden sıyrılarak ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun şutunda Mignolet gole izin vermedi.

34. dakikada Okereke'nin şutu savunmadan sekerek Ricca'nın önüne düştü. Ricca'nın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

42. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Bonaventure sağdan ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.





MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada Okereke'nin pası ile ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Mats Rits'in şutu farklı şekilde auta gitti.

51. dakikada savunmanın arkasına atılan topu kontrol eden Bonaventure'nin ceza sahasına girer girmez vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.

54. dakikada sağ kanatan Vormer'in kullandığı köşe atışında ön direkte Okereke'nin kafa vuruşunu Muslera güçlükle çeldi.

58. dakikada Seri'nin kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topla ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Feghouli'nin gelişine vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

82. dakikada sağ kanattan Feghouli'nin kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayının sol çaprazında buluşan Nagatomo'nun sert şutu az farkla yandan auta gitti.

90. dakikada Seri'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Falcao'nun vuruşu yandan dışarı çıktı.









MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 280. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 279 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 107 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 73 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 414 gole engel olamadı.

MÜZEDE 2 AVRUPA KUPASI

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.

AVRUPA'DA ÖNEMLİ BAŞARILAR

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli idaresinde aldığı başarılı sonuçlarla ''Avrupa Fatihi'' unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı. Organizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmesinin ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi. Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti. Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı da galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

KURAYLA 1 KEZ ELENDİ, 1 KEZ TUR ATLADI

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumlarında geçmişte uygulanan ''kura çekme'' yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu. Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip, evindeki maçı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelip, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş maçının normal süresini ise aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf olan Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

EN FARKLI GALİBİYET VE MAĞLUBİYET

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgisini ise Alman ekibi Bayern Münih karşısında yaşadı. UEFA Avrupa Ligi 2009-2010 sezonu 3. ön eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda ise Alman ekibi Bayern Münih'e 6-0 kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgisini aldı.

EN ÇOK MAÇA BÜLENT KORKMAZ ÇIKTI

Galatasaray forması altında Avrupa kupalarında en çok maça Bülent Korkmaz çıktı. Kariyerinde 101 Avrupa kupası maçına çıkan Bülent Korkmaz, Galatasaray'ın Avrupa kulvarında en çok forma giyen ismi olarak rekoru elinde bulunduruyor

16 SEZON SONRA RAKİP OLDULAR

Galatasaray ile Club Brugge, 16 sezon sonra Avrupa kupalarında bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki takım 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine aynı grupta yer almıştı. İlk maçta İstanbul'da rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki karşılaşmayı ise 3-1 mağlubiyetle tamamladı. Galatasaray, Belçika ekipleriyle de yarın 7. kez karşı karşıya gelecek. Bu ülke takımlarına karşı galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı takım, 2 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayabildi. Sarı-kırmızılı ekip 4 maçta ise Belçika temsilcilerine yenilmekten kurtulamadı. Söz konusu 6 karşılaşmada fileleri 4 kez havalandırabilen Galatasaray, kalesinde 16 gol gördü. Club Brugge ise Türk takımlarıyla Avrupa kupalarında 7 maç oynadı. Bunların 3'ünü kazanan Belçika temsilcisi, ikişer beraberlik ve yenilgi aldı. Türk takımlarına 12 gol atan Club Brugge, 10 gole engel olamadı.