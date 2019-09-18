Olympiakos Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Olympiakos Tottenham maçı hangi kanalda?
Olympiakos- Tottenham karşılaşması, bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarında en çok beklenen maç. Devler Ligi'nin son finalisti Tottenham, gruptaki ilk maçta Olympiakos'a konuk oluyor. Maçın muhtemel ilk onbirleri, canlı yayınlayan kanalların listesi haberimizde. Peki, Olympiakos- Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Dev maç hangi kanaldan yayınlanacak?
Olympiakos Tottenham maçı bu akşam gerçekleşecek. Karşılaşma heyecanla beklenirken "Olympiakos Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Maçın muhtemel 11'lerine, hangi kanaldan canlı izlenebileceğine ve tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
OLYMPİAKOS - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Olympiakos Tottenham maçı 18 Eylül Çarşamba (yarın) saat 19.55'te başlayacak. Maçı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Karşılaşma Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak.
OLYMPİAKOS - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Maçın Türkiye'de TV yayını beIN Sports 2 kanalından, internet yayını ise beIN Connect platformu üzerinden olacak.
MAÇI YAYINLAYAN KANALLAR LİSTESİ
CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1
OLYMPİAKOS - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ
Olympiakos: Sa; Elabdellaoui, Meriah, Cisse, Tsimikas; Guilherme, Bouchalakis, Masouras, Valbuena; Podence, Guerrero
Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Winks, Skipp, Ndombele; Lucas, Alli, Kane
Tottenham'da Lo Celso ve Foyth sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sanchez ile Sessegnon'un durumları ise maç saatinde belli olacak.
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