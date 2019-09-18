Club Brugge Galatasaray maçı için büyük gün geldi! Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Club Brugge deplasmanında sahaya çıkacak. Devler Ligi'ne iyi başlamak isteyen Aslan, deplasmandan puan ya da puanlarla dönemk istiyor. Galatasaray taraftarı nefeslerini tuttu, bu maça kilitlendi. Gruptan çıkma yolunda Brugge maçları büyük önem taşıyor. Club Brugge'de tanıdık bir isim de var. Galtasaray'dan kiralık olarak Club Brugge'ye katılan Diagne kadroya alındı. Peki, Diagne, Club Brugge Galatasaray maçında oynayacak mı? Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte dev maça dair merak edilen tüm soruların yanıtları...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika'da Club Brugge'nin konuğu oluyor. Şampiyonlar Ligi heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla başlarken, Galatasaraylı taraftarlar sabırsızlıkla maç saatini bekliyor. Kadrosunu dünya yıldızları ile donatan Aslan, gruptan çıkmak için iyi başlamanın peşinde. PSG ve Real Madrid gibi dev takımların yer aldığı gruptan çıkma yolunda Brugge deplasmanı anahtar pozisyonunda. Club Brugge kadrosunda Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılan M'baye Diagne de yer alıyor. Taraftarlar maç kadar, Diagne'nin oynayıp oynamayacağını da merak ediyor. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Diagne, Club Brugge Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Galatasaray ile Club Brugge arasında oynanacak karşılaşmanın saati 19.55 olarak belirlendi. Kritik karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic görev yapacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalyan Daniele Orsato, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da İtalyan Michael Fabbri görev alacak. Club Brugge - Galatasaray maçı beIN Sports HD1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı ahaber.com.tr'de olacak.

TERİM'İN CLUB BRUGGE 11'İ

Club Brugge deplasmanında 3 puan peşinde olacak Galatasaray'ın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Seri, Babel, Falcao

DİAGNE OYNAYACAK MI?

Club Brugge - Galatasaray maçına saatler kala Brugge'nin 11'i de netleşmeye başladı. Galatasaray'dan transfer sezonunun son gününde ayrılarak Club Brugge'ye giden Diagne'nin oynayıp oynamayacağı merak konusu. İşte Club Brugge'nin temsilcimiz karşısında sahada yer alması muhtemel 11'i...

Mignolet, Mata, Mitrovic, Ricca, Vanaken, Rits (Balanta), Vormer, Dennis, Okereke (Diagne), Diatta

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu birinci haftasında yarın Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

FATİH TERİM'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçın oynanacağı Jan Breydelstadion'da basın toplantısı düzenledi.

Tecrübeli teknik adam, Younes Belhanda'nın sakatlığı konusunda, Faslı futbolcunun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Her oyuncumuz gibi ama 'anahtar' kelimesini kullanabileceğimiz oyunculardan bir tanesi. Hiç beklemediğimiz anda ciddi bir kayıp bizim için. Belki yazılanlar kadar uzun süre ayrı kalmayacağız. Alternatifi de pek yok. Bugün olmak üzere birçok maçı kaybedecek. Belhanda, yarınki maçta önemli bir silahımız olabilirdi ama acil şifalar dilemekten başka yapacak bir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

Terim, takımının 4 haftalık oyunundan memnun olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, "4 haftadan Fatih Terim olarak memnun olmam söz konusu değil. Bir defa 5 puan kaybetmişiz. Böyle bakmak lazım. Nasıl kaybettiğimiz, her hafta bir kırmızı kart gördüğümüz çok önemli değil. Demek ki çok da iyi oynamamışız." diye konuştu.

Diğer taraftan, bazı oyuncularını kaybettiklerini ve yeni oyuncuların geldiğini anımsatan Terim, özellikle Afrika Kupası ve Güney Amerika Kupası'na çok sayıda oyuncu gönderdiklerini kaydetti.

"BEN ZAMAN İSTEYEN ANTRENÖRLERDEN DEĞİLİM"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şampiyon olmuş bir takımın oyuncuları, hemen bir hafta iki hafta sonra minimum bir aylığına, 40-50 derece sıcaklıktan hem kampa girip hem turnuva oynamak çok kolay bir şey değildi. Bir de bunları aynı sürede başlayıp aynı sürede bitirmediğini düşünecek olursak. Yani, biri bir hafta sonra elendi, biri iki hafta sonra, biri üç hafta sonra, biri finale kadar gitti. Böyle bakınca, bu kadar karmaşık bir grubu bir noktada birleştireceksiniz. Sezonun açılışı da belli. Dolayısıyla, ben zaman ve sabır isteyen bir antrenör değilim. Ama buna rağmen bir süreç alıyor bu."

Fatih Terim, milli takımlara oyuncu vermenin kendileri için gurur vesilesi olduğunu kaydederek, "Ancak, fazla sayıda verdiğiniz zaman, dönüşler biraz hep böyle sıkıntılı oluyor. Son oynadığımız maçta olduğu gibi. Kasımpaşa maçı için söylüyorum. Dolayısıyla bizim bu tip sıkıntılarımız var." şeklinde konuştu.

Her geçen günün takımın lehine işleyeceğini aktaran Terim, "Herkes milli arayı beklerken biz beklemiyoruz. Herkes milli arada yaraları saralım derken biz beklemiyoruz. O milli arada yaraları saralım derken biz milli ara geldi mi... Düşünün 24 saat evvel geldi Muslera. Oturdum konuştum, sağ olsun hiç bir zaman da ben oynamayacağım demedi." yorumunu yaptı.

Terim, sezon açılışından bu yana adale sakatlığı yaşamayan bir takım olmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Oynadıkça daha iyi olacağımıza inanıyorum." dedi.

"FALCAO 1'DEKİ ANTRENMANA 9'DA GELİYOR"

Kolombiyalı golcü oyuncu Radamel Falcao'nun performasını değerlendiren Terim, şunları söyledi:

"Falcao, transfer döneminde 2-3 haftalık bir eksiği doğal olarak oldu. Her ne kadar oyuncu kendim çalışıyorum dese de hiç bir zaman takım antrenmanı gibi olmaz. Böyle bir eksiği var ama önemli bir örnek şu ana kadar. 11'deki idmana sabah 9'da gelip, öğleden sonra 3'te, 4'te gidiyor. İyi de çalışıyor. Daha ister ama açıkçası son maçtaki mücadele ve konsantrasyonu, oyuna olan açlığı bizi çok sevindirdi. Pek de çok eksiği varmış gibi görünmedi. Zaten yoruldum diye de haber yollamış, ondan çıkardılar onu."

Terim, Falcao'nun her geçen gün daha iyi olacağını belirterek, "Hem profesyonellik olarak hem tabi futbolcu olarak diyecek herhangi bir şey yok. Ama karakteriyle de mütevaziliğiyle de kendisini hemen takıma sevdirdi." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Club Brugge'e kiralık olarak gönderdikleri Mbaye Diagne ile ilgili olarak Terim, "Gerek kendi ligimizde gerek Avrupa liginde, takımlar arası oyuncu geçişlerine hep çok sıcak baktım ben. Hiçbir zaman katı bir tutumum olmadı. Tam tersi kiralık verdiğim oyunculara bile hiçbir zaman bir şart koymadım. Bize karşı da hepsi oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Terim, Diagne'ye sarı-kırmızılılara yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, "O da kendi takımının kazanmasını isteyecektir. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Bunun için mücadele edecektir. Ona da sonsuz başarılar diliyorum. Buradan kendisine ve ailesine de selam yolluyorum." açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ ÇOK SEVİYORUM"

Yarın 1 puanın kendisini memnun edip etmeyeceğine ilişkin bir soruyu ise Terim, şöyle yanıtladı:

"Şampiyonlar Ligi, şu an dünyanın en büyük organizasyonlarından bir tanesi. Bu kapıdan girdiğiniz zaman sadece futbol görmüyorsunuz, dev bir organizasyon ve müthiş bir ekonomi görüyorsunuz açıkçası. Galatasaray da kuruluş amacı olan, böyle dev organizasyonlarda bulunmak isteyen büyük bir marka. Dolayısıyla ilk maçımıza da iyi başlamak en büyük amacımız."

Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi müziğini özlediğimi söyleyebilirim. Çok beğeniyorum o baştaki müziği, çok seviyorum. Hakikaten bayılıyorum yani. Beni etkiliyor açıkçası, nerede olduğumu hatırlatıyor bana." ifadelerini kullandı.

Club Brugge'un genç ve tecrübeli futbolcuların iyi harmanlamış bir takım olduğunu aktaran Terim, favorilere saygı duyduğunu ama grupta ilginç işler olabileceğini bildirdi.

Fatih Terim, PSG ve Real Madrid'e atıfta bulunarak, "Tek tesellimiz rakiplerimiz eski formunda değil." diyerek sözlerini noktaladı.

DONK: CLUB BRUGGE FARKLI BİR TAKIM

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile iyi bir maç oynayacaklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı futbolcular Ryan Donk ve Ryan Babel, maçın oynanacağı Jan Breydelstadion'da düzenlenen ve teknik direktör Fatih Terim'in de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Belçika temsilcisinde forma giyen ve eski takımına karşı mücadele edecek Donk, "Galatasaray'da olmaktan mutluyum. Brugge'a da minnettarım. Galatasaray ile buraya gelmekten de mutluyum." ifadelerini kullandı.

Donk, yarınki maça ilişkin beklentisinin sorulması üzerine, "Brugge farklı bir kulüp. Buraya her taraftan da seyirci geliyor. Sanırım iyi bir maç olacak." diye konuştu.

BABEL: HERKES HEYECANLA BEKLİYOR

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Babel ise, "Yeni futbolcular hep birlikte yeterince çalıştık. Sanırım herkes Şampiyonlar Ligi maçı için heyecanla bekliyor." şeklinde görüş belirtti.

Hedeflerine dair soruya ise Babel, "Evet. Yeni bir takım ve de yeni bir zaman. O yüzden herkes gibi ben de heyecanlı bir şekilde bekliyorum." yanıtı verdi.