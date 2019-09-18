Burak Yılmaz'dan kötü haber!
Giriş Tarihi: 18.09.2019
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibi ile deplasmanda yapacağı maçı kadrosu belli oldu. Yıldız oyuncu Burak Yılmaz kadroda yer almadı.
Siyah-beyazlı takımda sakatlığı yeni geçen Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ile sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Enzo Roco kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın, Slovan Bratislava maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler!
- C. Brugge Galatasaray şifresiz veren kanallar - Brugge Galatasaray maçını veren yabancı kanallar listesi!
- Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratan cevap
- Galatasaray ile Club Brugge yenişemedi
- Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
- C.Brugge Galatasaray maçı canlı anlatım izle! - 2019 Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı izleme yolları!
- Fatih Terim'den Ali Koç'a çok sert cevap!
- Club Brugge Galatasaray maçı radyodan dinle! Club Brugge Galatasaray maçı canlı radyo yayını var mı?
- Milli halterci Şaziye Erdoğan altın madalya kazandı
- Trabzonspor Başkanı'ndan "Sturridge" iddialarına yanıt
Daha Fazla Gör
- Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı?
- KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu son durum KYK borçlarına af gelecek mi?
- Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı! Tahir ve Ferhat, Hazan’ı kurtarabildi mi?
- BİM aktüel ürünler 20 Eylül Cuma kataloğu! BİM aktüel bu hafta teknolojik ürünlerle dolu!
- Club Brugge Galatasaray maç özeti | Brugge Galatasaray özet ve önemli anları!
- FED faiz kararı ne oldu? 18 Eylül FED faiz kararına göre dolar ne olur?
- Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 56. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Club Brugge Galatasaray maçı radyodan dinle! Club Brugge Galatasaray maçı canlı radyo yayını var mı?
- C. Brugge Galatasaray şifresiz veren kanallar - Brugge Galatasaray maçını veren yabancı kanallar listesi!
- C.Brugge Galatasaray maçı canlı anlatım izle! - 2019 Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı izleme yolları!
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!
- PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?