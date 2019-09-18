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Burak Yılmaz'dan kötü haber!

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Giriş Tarihi: 18.09.2019
BURAK YILMAZ'DAN KÖTÜ HABER!

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibi ile deplasmanda yapacağı maçı kadrosu belli oldu. Yıldız oyuncu kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı yeni geçen ve ile sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Enzo Roco kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın, Slovan Bratislava maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, , Domagoj Vida, Victor Ruiz, , Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın.

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