18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray zafer için Club Brugge deplasmanında! İşte bütün detaylar

SPOR
Giriş Tarihi: 18.09.2019
GALATASARAY, CLUB BRUGGE DEPLASMANINDA

, Şampiyonlar Ligi maratonuna ’da başlıyor. Saat 19.55’te önüne çıkacak olan Galatasaray’ın zorlu mücadelesinde Vincic düdük çalacak...

Tarihinde 16. kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan grup maratonuna bu akşam 'da başlıyor... A Grubu'nda yer alan Sarı-Kırmızılılar, ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.55'te başlayacak ve beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak olan zorlu mücadeleyi Slovak hakem Vincic yönetecek. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba ve bu akşam forma giyemeyecek. Avrupa'da 99 galibiyeti bulunan Aslan bu akşam dalya için sahaya çıkacak.



PSG'NİN KONUĞU REAL MADRİD
Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki diğer maçta , 'i konuk edecek. Parc de Princes'te 22.00'de başlayacak mücadele nefesleri kesecek.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN