Galatasaray zafer için Club Brugge deplasmanında! İşte bütün detaylar
Giriş Tarihi: 18.09.2019
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maratonuna Belçika’da başlıyor. Saat 19.55’te Club Brugge önüne çıkacak olan Galatasaray’ın zorlu mücadelesinde Vincic düdük çalacak...Tarihinde 16. kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray grup maratonuna bu akşam Belçika'da başlıyor... A Grubu'nda yer alan Sarı-Kırmızılılar, Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.55'te başlayacak ve beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak olan zorlu mücadeleyi Slovak hakem Vincic yönetecek. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba ve Belhanda bu akşam forma giyemeyecek. Avrupa'da 99 galibiyeti bulunan Aslan bu akşam dalya için sahaya çıkacak.
PSG'NİN KONUĞU REAL MADRİD
Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki diğer maçta PSG, Real Madrid'i konuk edecek. Parc de Princes'te 22.00'de başlayacak mücadele nefesleri kesecek.
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