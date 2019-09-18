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Diagne intikam peşinde!

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Giriş Tarihi: 18.09.2019
DİAGNE İNTİKAM PEŞİNDE!

basını, Balotelli’ye benzettiği Mbaye 'yi ’dan intikam almak için hazır olduğunu yazdı. ise "Diagne maça oldukça motive durumda. Oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz" diye konuştu.

Transferin son gününde Club Brugge'e kiralanan Diagne bu akşam Galatasaray'a rakip olmaya hazırlanıyor... Het Nieuwsblad gazetesi, tam sayfa yer ayırdığı Senegalli yıldız için çarpıcı ifadeler kullandı. Haberde, "Neden , 'yi kaybetmeyi tercih etti? Balotelli kadar çılgın. Eski takımından intikam için hazır" yorumunu yaptı. Brugge Teknik Direktörü Clement ise "Diagne maça oldukça motive durumda. Oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz" diye konuştu.

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