Diagne intikam peşinde!
Giriş Tarihi: 18.09.2019
Belçika basını, Balotelli’ye benzettiği Mbaye Diagne'yi Galatasaray’dan intikam almak için hazır olduğunu yazdı. Brugge Teknik Direktörü Clement ise "Diagne maça oldukça motive durumda. Oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz" diye konuştu.Transferin son gününde Club Brugge'e kiralanan Diagne bu akşam Galatasaray'a rakip olmaya hazırlanıyor... Het Nieuwsblad gazetesi, tam sayfa yer ayırdığı Senegalli yıldız için çarpıcı ifadeler kullandı. Haberde, "Neden Galatasaray, Diagne'yi kaybetmeyi tercih etti? Balotelli kadar çılgın. Eski takımından intikam için hazır" yorumunu yaptı. Brugge Teknik Direktörü Clement ise "Diagne maça oldukça motive durumda. Oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe içeride başka dışarıda başka
- ''İngiltere’de oynamak istiyorum''
- Ahmet Ağaoğlu'ndan Sturridge açıklaması
- Galatasaray, Club Brugge deplasmanında
- PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?
- Şampiyonlar Ligi maç özetleri ve golleri!
- Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda?
- Fenerbahçe tekrar istiyor
- Galatasaray'da tüm toplar Falcao'ya atılacak
- Ronaldo 14 yıl öncesini böyle hatırladı ve ağladı
Daha Fazla Gör
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!
- PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?
- Şampiyonlar Ligi maç özetleri! 17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi özet ve golleri!
- Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevda’nın sırları açığa çıkıyor…
- ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Üniversite ek tercih sonuçları!
- Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda?
- Getafe Trabzonspor maçı ne zaman? Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda?
- Kimse Bilmez 14. bölüm izle! Kimse Bilmez 14. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Şampiyon dizisi oyuncuları kim kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir?
- Teknofest’e nasıl gidilir? Teknofest nerede, giriş ücretli mi?
- Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 2019-2020 Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir?