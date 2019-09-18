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Dorukhan Toköz: İngiltere’de oynamak istiyorum

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Giriş Tarihi: 18.09.2019
''İNGİLTERE’DE OYNAMAK İSTİYORUM''

Dorukhan Toköz bir gün 'nde oynamak istediğini söyledi. Taraftarların kendisini 'a benzetmesiyle ilgili olarak da konuşan Dorukhan, "Kendisi çok severek beğendiğim bir oyuncuydu" ifadesini kullandı.

Dorukhan Toköz bir gün İngiltere Premier Ligi'nde oynamak istediğini söyledi. Taraftarların kendisini Steven Gerrard'a benzetmesiyle ilgili olarak da konuşan Dorukhan, "Kendisi çok severek beğendiğim bir oyuncuydu" ifadesini kullandı.


Dorukhan en büyük hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi.

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