Dorukhan Toköz: İngiltere’de oynamak istiyorum

Dorukhan Toköz bir gün İngiltere Premier Ligi'nde oynamak istediğini söyledi. Taraftarların kendisini Steven Gerrard'a benzetmesiyle ilgili olarak da konuşan Dorukhan, "Kendisi çok severek beğendiğim bir oyuncuydu" ifadesini kullandı.

Toköz bir gün'nde oynamak istediğini söyledi. Taraftarların kendisini'a benzetmesiyle ilgili olarak da konuşan"Kendisi çok severek beğendiğim bir oyuncuydu" ifadesini kullandı.Dorukhan en büyük hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi.