Dorukhan Toköz: İngiltere’de oynamak istiyorum
Giriş Tarihi: 18.09.2019
Dorukhan Toköz bir gün İngiltere Premier Ligi'nde oynamak istediğini söyledi. Taraftarların kendisini Steven Gerrard'a benzetmesiyle ilgili olarak da konuşan Dorukhan, "Kendisi çok severek beğendiğim bir oyuncuydu" ifadesini kullandı.Dorukhan Toköz bir gün İngiltere Premier Ligi'nde oynamak istediğini söyledi. Taraftarların kendisini Steven Gerrard'a benzetmesiyle ilgili olarak da konuşan Dorukhan, "Kendisi çok severek beğendiğim bir oyuncuydu" ifadesini kullandı.
Dorukhan en büyük hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi.
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