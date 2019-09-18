Ryan Babel, Feghouli ve Seri, Falcao'yu destekleyecek
Giriş Tarihi: 18.09.2019
Ryan Babel, Feghouli ve Seri ile görüşen Fatih Terim, “Radamel Falcao’nun savunma arkası ve ceza sahasına yapacağı koşuları destekleyin” dediği öğrenildi.Kuşkusuz Brugge deplasmanında Galatasaray'da bütün gözler Radamel Falcao'nun üzerinde olacak... İlk maçında Kasımpaşa'ya gol atan Kolombiyalı yıldız bu akşam da hücumda en büyük silah olacak. Dünkü idmanda Babel, Feghouli ve Seri'yle özel olarak görüşen Fatih Terim'in "Falcao'nun savunma arkası ve ceza sahasına yapacağı koşuları destekleyin" dediği öğrenildi.
DEVLER LİGİ'NDE 19. KEZ SAHADA
Bu akşam G.Saray'ın en büyük kozu olacak olan Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde 18 maça çıkarken, 8 kez gol sevinci yaşadı.
ÖMER IN, LEMINA OUT
Terim fiziki açıdan hazır olmayan Lemina'nın yerine Ömer Bayram'ı oynatmayı düşünüyor.
Bu akşam Brugge önünde sahaya çıkacak 11 büyük oranda netleşti... Fatih Terim'in Kasımpaşa maçında 30. dakikada karın ağrısı nedeniyle oyundan alınan Lemina'yı yedek tutacağı, formda Ömer Bayram'a şans vereceği öğrenildi.
BELHANDA KADRODA YOK
Kasımpaşa maçında çene kemiği kırılan Belhanda beklendiği gibi Brugge maçının kadrosuna alınmadı. Faslı yıldız için özel maske hazırlanıyor.
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