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Toronto Raptors'tan bir ilk

SPOR
Giriş Tarihi: 17.09.2019
TORONTO RAPTORS'TAN BİR İLK

’nın ilk şampiyonu , bir ilke daha imza attı. Müslüman kadınlar için logolu başörtüsü çıkarttı. Toronto'da 400 binden fazla Müslüman yaşıyor.

NBA'de mücadele eden tek ekibi , bir ilke imza attı. 2018- 2019 sezonunda takım tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanan Toronto Raptors, taraftarları için başlattığı "Kapsayıcılık Girişimi" çerçevesinde Müslüman kadınlar için logolu başörtüsü çıkarttı. Kanada ekibinin sahibi Maple Leaf Sports and Entertainment şirketi, Toronto'da "Hijabi Ballers" (Başörtülü Topçular) adlı bir grup başörtülü kadının, Müslüman kadınların spora katılımını özendirmek için yaptığı karşılaşmalarla ilgili bir haberden ilham aldıklarını anlattı. Kulüp kararını Twitter'dan, "Oyunu değiştirecek kadar cesur olanlardan ilham aldık" diyerek açıkladı. Toronto'da 400 binden fazla Müslüman yaşıyor.

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