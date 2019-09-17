Cristiano Ronaldo, babasından bahsederken gözyaşlarını tutamadı

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, önceki gün İngiltere'de bir TV programına katıldı. Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, bir röportaj sırasında 2005'te hayatını kaybeden babasına ait görüntüleri izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

2005'te 52 yaşındayken siroz hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren babası Jose Dinis Aveiro'ya yer aldığı görüntüleri izleyen Ronaldo, duygusal anlar yaşadı. Görüntüleri izlerken gözyaşlarına hakim olamayan tecrübeli futbolcu, "Röportajın eğlenceli olacağını düşünüyordum, ağlamayı beklemiyordum. Bu görüntüleri daha önce görmemiştim. Aileme göstermek için bu görüntüleri sizden almalıyım.Alkolikti. Onunla asla normal bir konuşma yapamadım" dedi.