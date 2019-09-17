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Trabzonspor'da Fernandes 1 ay yok!

SPOR
Giriş Tarihi: 17.09.2019
FERNANDES 1 AY YOK!

’da sakatlar kervanına Portekizli stoper de eklendi. G.Birliği maçında sakatlanan İvanildo Fernandes'in 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Trabzonspor'da sakatlık kabusu devam ediyor. G.Birliği maçında sakatlanan İvanildo Fernandes'in 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Dün ameliyat olan Ekuban ise 2 ay sonra takıma katılacak.

Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Ekuban derken Fernandes de sakatlık yaşadı

GOL YEMEDEN DURAMIYOR!
Trabzon bu sezon oynadığı 8 resmi maçın tamamında kalesinde gol gördü. Fırtına 8 maçta 11 gol yedi.

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