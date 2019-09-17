Trabzonspor'da Fernandes 1 ay yok!

Trabzon’da sakatlar kervanına Portekizli stoper de eklendi. G.Birliği maçında sakatlanan İvanildo Fernandes'in 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Trabzonspor'da sakatlık kabusu devam ediyor. G.Birliği maçında sakatlanan İvanildo Fernandes'in 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Dün ameliyat olan Ekuban ise 2 ay sonra takıma katılacak.

Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Ekuban derken Fernandes de sakatlık yaşadı

GOL YEMEDEN DURAMIYOR!

Trabzon bu sezon oynadığı 8 resmi maçın tamamında kalesinde gol gördü. Fırtına 8 maçta 11 gol yedi.