Napoli-Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda? Napoli-Liverpool maçı saat kaçta?

Napoli-Liverpool maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu ilk maçında Napoli, San Paolo Stadyumu'nda geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Liverpool'u konuk ediyor. Eljif Elmas transferi ile T��rk futbolseverlerin dikkatini çeken Napoli ise ileri uçtaki çeşitliliğ ile dikkat çekiyor. Napoli forvet hattında Hirving Lozano, Dries Mertens, Lorenzo Insıgne, Milik, ve Llorente ile rakiplerine korku salıyor. Peki Napoli-Liverpool maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Napoli-Liverpool maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu ilk maçında Napoli kendi sahasında geçtiğimiz sezon kupayı müzesine götüren Liverpool'u konuk ediyor. Mohammed Salah, Firmino, Mane'li Liverpool deplasmanda Mertens, Eljif Elmas, Koulibaly, İnsigne'li Napoli'ye konuk oluyor. Seyir zevki yüksek bir müsabaka olması beklenen Napoli-Liverpool maçının yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Napoli-Liverpool maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

NAPOLİ - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Napoli, San Paolo Stadyumu'nda Liverpool'u konuk edecek.

Napoli Liverpool karşılaşması 17 Eylül Salı günü Türkiye saatiyle 22:00'de oynanacak. Maç beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

*Napoli ve Liverpool tarihlerindeki beşinci karşılaşmalarına çıkmaya hazırlanıyor. İki takım daha önce 2010/11 Avrupa Ligi grup maçlarında ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşı karşıya gelmişti

*Geçen sezon grup aşamasında Napoli deplasmanında rakip kaleye isabetli şut çekemeyen Liverpool, bu turnuvadaki son 74 maçında ilk kez bu durumla karşılaştı.

*Napoli, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabildi ve son üç maçta gol atamadı

*Napoli'nin İngiliz takımlarına karşı tek Avrupa galibiyeti ise, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında gelmişti

*Avrupa kupalarında oynanan son yedi resmi maçta (ön elemeler dahil) İtalyan takımlarına karşı üstünlük sağlayan İngiliz takımları, bu alanda rakiplerine karşı en uzun serisine imza attı.

*Son iki Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla maç kazanan (15) ve en fazla gol atan (65) takım Liverpool.

MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Meret, Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui, Callejon, Allan, Ruiz, Insigne, Mertens, Lozano

Liverpool: Adrian, Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

