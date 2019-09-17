Chelsea Valencia maçı için heyecan dorukta. Bu akşam gerçekleşecek maçın saati ve hangi kanaldan canlı izlenebileceği merak konusu oldu. İngiltere’nin Chelsea ekibi ve İspanya’nın güçlü temsilcisi Valencia arasındaki mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Peki, Chelsea Valencia maçı ne zaman, hangi kanalda? Chelsea Valencia maçı saat kaçta? İşte Chelsea Valencia maçı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Chelsea Valencia maçı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan verecek bir mücadele sahne alacak. Karşılaşma öncesinde spor severler Chelsea Valencia maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve maçın saat kaçta başlayacağını merak ediyorlar. Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Chelsea Valencia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

CHELSEA - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea Valencia maçı bu akşam (17 Eylül 2019) 22:00'de gerçekleşecek. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

Maç Londra'da Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

CHELSEA'NİN EN ÇOK KARŞILAŞTIĞI EKİPLER ARASINDA

Chelsea ve Valencia, Avrupa kupalarında daha önce altı kez karşılaşırken, Valencia bu maçların hiçbirini kazanamadı. Chelsea'nin Avrupa kupalarında maç kaybetmeden en fazla maçta karşı karşıya geldiği iki rakibinden biri Valencia.

Chelsea, geçen sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 15 maçın hiçbirini kaybetmedi. Chelsea geçen sezon Avrupa Ligi'nde 12 maç kazanırken, ön eleme turları hariç bir büyük Avrupa turnuvası sezonunda daha fazla maç kazanan tek takım vardı: Atletico Madrid. Valencia, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla deplasmanda oynadığı son 18 maçın sadece ikisini kazanabildi. İspanyol ekibinin bu iki galibiyeti 2002'de Şampiyonlar Ligi'nde ve 2012'de Avrupa Ligi'nde gelmişti.

Valencia, art arda üç kez katıldıkları 2012/13 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya iki sezon boy gösterecek. Şampiyonlar Ligi'nde en az 100 maça çıkan 21 takım arasında maç başına gol ortalaması en yüksek dördüncü takım Chelsea. İngiliz ekibinin bu alanda önünde yer alan takımlar: Real Madrid, Barcelona ve Bayern Munich. Chelsea forveti Olivier Giroud geçen sezon Avrupa Ligi'nde 14 maçta 11 gol ile en golcü oyuncu olmuştu. Giroud, bundan önce Şampiyonlar Ligi'ndeki altı sezonunda toplam 30 maçta 12 gol atabilmişti. Valencia oyuncusu Carlos Soler, takımının geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında attığı altı golün dördüne direkt katkı yaptı. Frank Lampard, teknik direktör olarak kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Lampard daha önce oyuncu olarak turnuvada 102 maça çıkmış ve Şampiyonlar Ligi tarihinde bir takımın formasıyla en az 100 maça çıkan 22 oyuncudan biri olmuştu