İnter - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maç fikstürü
Şampiyonlar Ligi Inter - Slavia Prag maçı için ön hazırlıkları tamamlandı. Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan maçın tarihi ve kanalı merak edildi. Bu bağlamda '' Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularına arama motoru üzerinden yanıt aranmaya başlandı. İşte Inter - Slavia Prag maç detayları…
Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği Inter - Slavia Prag maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları başlıyor. Nefeslerin tutulduğu ilk karşılaşma için tarih verildi. Spor tutkunları şimdiden '' Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar…
INTER - SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN?
Inter - Slavia Prag maçı için saatler kaldı. Inter - Slavia Prag maçı 17 Eylül Salı günü saat 19.55'te yayınlanacak.
INTER - SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Inter - Slavia Prag maçı (beIN SPORTS 1) kanalından yayınlanacak.
İLK İKİ TUR ATLAYACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.
Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
GRUPLAR
Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:
A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız
C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova
E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag
G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig
H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille
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