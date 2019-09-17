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CAS'tan flaş Neymar açıklaması

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Giriş Tarihi: 17.09.2019
CAS RESMEN AÇIKLADI! G.SARAY'A KARŞI...

'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasında rakibi PSG'nin yıldız oyuncusu ile ilgili flaş gelişme. CAS Neymar'ın devler ligindeki 3 maçlık cezasını 2 maça düşürdü. Brezilyalı yıldız takımının ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

CAS, PSG'nin yıldızı 'ın cezasıyla ilgili açıklama yaptı. Oyuncunun maçında oynayıp oynamayacağı da netleşti.

CAS, PSG'nin yıldızı Neymar'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçlık cezasını 2'ye düşürdü.

Brezilyalı golcü, ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

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