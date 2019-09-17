CAS'tan flaş Neymar açıklaması

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasında rakibi PSG'nin yıldız oyuncusu Neymar ile ilgili flaş gelişme. CAS Neymar'ın devler ligindeki 3 maçlık cezasını 2 maça düşürdü. Brezilyalı yıldız takımının Real Madrid ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

CAS, PSG'nin yıldızı Neymar'ın cezasıyla ilgili açıklama yaptı. Oyuncunun Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı da netleşti.

CAS, PSG'nin yıldızı Neymar'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçlık cezasını 2'ye düşürdü.

Brezilyalı golcü, Real Madrid ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.