Galatasaray, Avrupa'da galibiyete hasret
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Belçika'nın Club Brugge ekibiyle karşı karşıya gelecek Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde istediği sonuçlara ulaşamamının sıkıntısını yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı son 26 karşılaşmada sadece iki kez kazanabildi.
Galatasaray, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 26 Avrupa kupası müsabakasından rakiplerine iki kez üstünlük kurabildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015 sezonunda Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund ile aynı grupta yer alan sarı-kırmızılılar, grubu 5 yenilgi ve bir beraberlikle tamamlayabildi.
Juventus maçı sonrası Avrupa'da 10 maç kazanamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığını kırdı.
Benfica müsabakası sonrası yine Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamayan Galatasaray, sonraki 7 maçtan galibiyet çıkaramadı.
Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçındaki Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek sonlandıran sarı-kırmızılı takım, bu sonucun ardından bir kez daha kötü sonuçlara imza attı.
Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp, 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki son 26 maçında iki kez kazanabilirken, 16 defa mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 8 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
KALESİNİ KAPATAMIYOR, GOL YOLLARINDA ZORLANIYOR
Sarı-kırmızılı ekibin 26 maçlık bu süreçte savunma ve hücumdaki başarısız istatistikleri de dikkati çekiyor.
Galatasaray, Avrupa'da çıktığı son 26 karşılaşmada rakiplerinin 49 golüne engel olamazken, 20 gol atabildi.
Bu dönemde sarı-kırmızılı takımın, maç başına gol yeme ortalaması 1,88 olurken, gol atma ortalaması ise 0,76'da kaldı.
AVRUPA KUPALARINDA SON 26 MAÇ
Galatasaray takımının Avrupa kupalarında oynadığı son 26 müsabaka ve sonuçları şöyle:
Sezon Organizasyon Tur Rakip Sonuç
2013-14 Şampiyonlar Ligi Son 16 Chelsea 1 - 1
Son 16 Chelsea 0 - 2 (D)
2014-15 Şampiyonlar Ligi Grup Anderlecht 1 - 1
Grup Arsenal 1 - 4 (D)
Grup Borussia Dortmund 0 - 4
Grup Borussia Dortmund 1 - 4 (D)
Grup Anderlecht 0 - 2 (D)
Grup Arsenal 1 - 4
2015-16 Şampiyonlar Ligi Grup Atletico Madrid 0 - 2
Grup Astana 2 - 2 (D)
Grup
Benfica 2 - 1
Grup Benfica 1 - 2 (D)
Grup Atletico Madrid 0 - 2 (D)
Grup Astana 1 - 1
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Lazio 1 - 1
Son 32 Lazio 1 - 3 (D)
2016-17 UEFA Avrupa Lig i2. Ön Elem eÖstersunds 0 - 2 (D)
2. Ön Eleme Östersunds 1 - 1
2018-19 Şampiyonlar Ligi Grup Lokomotiv Moskova 3 - 0
Grup Porto 0 - 1 (D)
Grup Schalke 0 - 0
Grup Schalke 0 - 2 (D)
Grup Lokomotiv Moskova 0 - 2 (D)
Grup Porto 2 - 3
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Benfica 1 - 2
Son 32 Benfica 0 - 0 (D)
Not: Maç skorlarında ilk takım Galatasaray olarak alınmıştır.
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