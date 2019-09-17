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Beşiktaş'tan flaş sakatlık açıklaması!

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Giriş Tarihi: 17.09.2019
BEŞİKTAŞ'TAN FLAŞ SAKATLIK AÇIKLAMASI!

'ta sakatlar kervanına bir isim daha katıldı. Siyah Beyazlı ekibin defans oyuncusu 'dan kötü haber geldi. Şilili yıldızın kasık adalesinde zorlanma tespit edildi.

'ın Şilili futbolcusu 'nun kasık adalesinde zorlanma tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sağ kasık bölgesinden şikayetçi olan Roco'nun sağlık durumu ile ilgili olarak, "Oyuncumuz Enzo Roco'nun sağ kasık bölgesinde ağrı şikayeti üzerine yapılan fiziki muayenesi ve MR tetkiki sonucunda kasık adalesinde (Adductor Longus) grade 1 zorlanma tanısı ile tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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