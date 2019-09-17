Beşiktaş'tan flaş sakatlık açıklaması!
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Beşiktaş'ta sakatlar kervanına bir isim daha katıldı. Siyah Beyazlı ekibin defans oyuncusu Enzo Roco'dan kötü haber geldi. Şilili yıldızın kasık adalesinde zorlanma tespit edildi.
Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Enzo Roco'nun kasık adalesinde zorlanma tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sağ kasık bölgesinden şikayetçi olan Roco'nun sağlık durumu ile ilgili olarak, "Oyuncumuz Enzo Roco'nun sağ kasık bölgesinde ağrı şikayeti üzerine yapılan fiziki muayenesi ve MR tetkiki sonucunda kasık adalesinde (Adductor Longus) grade 1 zorlanma tanısı ile tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.
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