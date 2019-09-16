18 Eylül 2019, Çarşamba
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Son dakika: Club Brugge ile Galatasaray maçını Slavko Vincic yönetecek!

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Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
CLUB BRUGGE MAÇINA SLOVEN HAKEM!

Son dakika haberine göre;  Şampiyonlar Ligi'nde  ile  arasında 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçı Sloven hakem  yönetecek.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor. Turnuvadaki temsilcimiz da ilk maçında 18 Eylül Çarşama günü Belçika ekibi karşısında çıkacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre bu mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalyan Daniele Orsato, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da İtalyan Michael Fabbri görev alacak.

Aynı hakem 14 Ağustos 2018'de Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe'nin Benfica ile karşı karşıya geldiği maçı yönetmişti ve karşılaşma 1-1 sonuçlanmıştı.

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