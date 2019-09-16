Son dakika: Club Brugge ile Galatasaray maçını Slavko Vincic yönetecek!
Son dakika haberine göre; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile Galatasaray arasında 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor. Turnuvadaki temsilcimiz Galatasaray da ilk maçında 18 Eylül Çarşama günü Belçika ekibi Club Brugge karşısında çıkacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre bu mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalyan Daniele Orsato, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da İtalyan Michael Fabbri görev alacak.
Aynı hakem 14 Ağustos 2018'de Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe'nin Benfica ile karşı karşıya geldiği maçı yönetmişti ve karşılaşma 1-1 sonuçlanmıştı.
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