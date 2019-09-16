Trabzonspor'dan son dakika Caleb Ekuban açıklaması!

Son dakika haberi... Trabzonspor'a Abdulkadir Ömür'den sonra bir kötü haber daha geldi. Ameliyat olan Caleb Ekuban'ın 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Geçtiğimiz hafta talihsiz bir şekilde idmanda sakatlanan Caleb Ekuban'ın sahalara ne zaman döneceği merak ediliyordu... Son dakika açıklaması dahilinde; Ganalı oyuncunun İtalya'da ameliyat olduğu öğrenildi ve yeşil sahalara ne zaman döneceği bilgisi geçildi. Buna göre; bordo mavililerin yıldız oyuncusu sahalardan 2 ay uzak kalacak.





Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın 2 ay sonra sahalara döneceğini duyurdu. İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Caleb Ekuban'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Caleb Ekuban'ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Güven, "Geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban bugün İtalya'da başarılı bir operasyon geçirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir" dedi.

Ayrıca Dış İlişkiler Koordinatörümüz Ahmet Fikret Gökhan ameliyatın ardından futbolcumuz Caleb Ekuban'ı İtalya'da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti."