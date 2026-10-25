Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Parlamenterler Birliği Programı'nda Türkiye'nin öncelikli sağlık sorunlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 13-17 yaş arasındaki 7,5 milyon gençten 2,5 milyonunun sigara kullandığını açıklayan Memişoğlu, "Türkiye'de toplumun sigaraya başlama yaş ortalaması 17. Onun için dramatik bir sorunla karşı karşıyayız." diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kemal Memişoğlu, Türk Parlamenterler Birliği Programı'nda katılımcılara hitap etti.

"Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeliyle "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programını başlattıklarını belirten Memişoğlu, Türkiye'nin öncelikli sağlık sorunlarına ve bu alanlarda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Memişoğlu, Türkiye'nin beş temel sağlık sorunu bulunduğunu vurgulayarak, bunların obezite, tütün ve kötü alışkanlıklar, uyuşturucu, davranışsal bağımlılıklar ve düşük doğurganlık hızı olduğunu bildirdi.

Tütün kullanımının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren Memişoğlu, "Bugün son yapılan TÜİK araştırmasında Türkiye'de şu anda 13 ile 17 yaş arasındaki çocukların, gençlerin nüfusu 7,5 milyon. 7,5 milyonluk bu nüfusun 2,5 milyonu sigara kullanıyor. Yani 13 ile 17 yaş arasındaki nüfusun yüzde 30'u sigara kullanıyor. Türkiye'de toplumun sigaraya başlama yaş ortalaması 17, onun için dramatik bir sorunla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Memişoğlu, aile hekimlerinin çalışmalarıyla son bir yılda 8 bin kişiye klinik belirti oluşmadan kanser tanısı konulduğunu belirterek, erken teşhisin önemini vurguladı.

Aile hekimleri aracılığıyla hastanelerden randevu alınabildiğini aktaran Memişoğlu, hastaların belirtileri ve geçmişlerine ilişkin bilgilerin ilgili hekimlere elektronik sistem üzerinden iletilebildiğini kaydetti.

Memişoğlu, Türkiye'de sağlık altyapısının önemli ölçüde güçlendirildiğine işaret ederek, hastane sayısının 1156'dan 1526'ya, yatak sayısının 164 binden 274 bine yükseldiğini, nitelikli yatak sayısının 18 binden 184 bine, yoğun bakım yatak sayısının ise 2 binden 48 bine çıkarıldığını, sağlık çalışanı sayısının da 378 binden 1,5 milyona ulaştığını söyledi.

Normal doğumun desteklenmesine yönelik çalışmalara da değinen Memişoğlu, normal doğumun fizyolojik olduğunu, sezaryenin ise bir ameliyat şekli olduğunu ifade etti.

Memişoğlu, ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına gebeliğin son üç ayında ebe tahsis edildiğini ve "Anne Yolculuğu" mobil uygulamasının hayata geçirildiğini anımsatarak, 2024'ten bu yana ilk kez primer sezaryen oranlarının 5,5 puan düştüğünü açıkladı.

"SAĞLAM İNSANLARIN SAĞLIKLI KALMASI İÇİN OLAN SAĞLIK HİZMETİ"

Evde sağlık, palyatif bakım, uzaktan sağlık hizmetleri ve aile hekimliğini entegre eden bir sistem oluşturduklarını belirten Memişoğlu, uygulamanın Kayseri ve İzmir'de pilot olarak yürütüldüğünü, uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını anlattı.

Memişoğlu, sağlıklı bireylerin sağlıklarını korumalarına yönelik esenlik mevzuatını da hayata geçirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Esenlik mevzuatı ne biliyor musun? Sağlam insanların sağlıklı kalması için olan sağlık hizmeti bu. Özel sektörde açtık bunu. İki tane kırmızı çizgimiz var, Bir, tedavi maksatlı ve tedavi amaçlı uygulama olmayacak. İki, nekahet döneminde de olmayacak. Yani ameliyat olduğunuz altı ay içinde, o iyileşme döneminde siz ona esenlik merkezinde bakamazsınız. Ama altı ay geçti, fizik tedavi alacak. O zaman isterseniz bu esenlik merkezlerinde rahatlıkla sağlık hizmeti alabiliyorsunuz."

Bakanlık görevine başladığından bu yana 524 aile sağlığı merkezi ve 45 sağlıklı hayat merkezi yaptıklarını hatırlatan Memişoğlu, 365 aile sağlığı merkezinin inşaatının sürdüğünü ve 766 merkezin daha planlandığını, bu yıl 68 hastanenin tamamlandığını, 12 ağız ve diş sağlığı merkezi yapıldığını ve 106 hastanenin inşaatının devam ettiğini bildirdi.

Memişoğlu, "Üreten Sağlık" modeliyle bilimsel fikirleri ürüne dönüştürmeyi ve yerli sağlık teknolojilerini geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye'de mobil röntgen cihazı üretildiğini, ASELSAN ile geliştirilen kalp-akciğer makinesinin yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla kullanılmaya başlandığını belirten Memişoğlu, iki yıl içinde yüzde 70 yerlilik oranına sahip ultrason cihazları üretilmesinin ve 8 aşının yerli olarak geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Bebek ölüm hızının sağlık hizmetlerinin niteliğini gösteren önemli ölçütlerden biri olduğu değerlendirmesinde bulunan Memişoğlu, 2002'de canlı doğumda binde 31,5 olan bebek ölüm hızının bugün binde 7,7'ye düştüğünü, oranın 2024'te binde 8,9 iken bir yılda binde 7,7'ye gerilediğini sözlerine ekledi.