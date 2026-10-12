Menenjit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı: Polikliniklerde el-ayak-ağız hastalığı vakaları hızla tırmanıyor
Okul ve kreşlerde görülen el-ayak-ağız hastalığı aileleri endişelendiriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Erenberk, vakalarda artış gözlediklerini belirterek belirtiler geçse bile virüsün dışkıyla atılımının haftalarca sürebileceğini söyledi. Kızı hastanede tedavi gören bir ebeveyn de yaşadıklarını anlattı.
Okul ve kreşlerde el-ayak-ağız hastalığı vakaları aileleri endişelendiriyor. Ateş, ağız yaraları ve döküntüler çocukların günlük yaşamını etkileyebiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Erenberk, son günlerde vakalarda artış gözlediklerini belirterek bulaş yollarını, dikkat edilmesi gereken belirtileri ve korunma önlemlerini anlattı.
"İKİ GÜN ÖNCESİNE KADAR HİÇBİR ŞEYİ OLMAYAN ÇOCUK BİR ANDA ATEŞLENDİ"
Bir buçuk yaşındaki kızına el-ayak-ağız hastalığı teşhisi konulan Y.S., ilk belirtilerin ateşle başladığını söyledi. Hastanede yaşadıkları süreci anlatan ebeveyn, şu ifadeleri kullandı:
"İki gün öncesine kadar hiçbir şeyi olmayan çocuk bir anda ateşlendi. Önce soğuk algınlığı sandık. Doktorunun soğuk algınlığı gibi durumlarda kullanmamızı önerdiği ilaçlardan kullandık ama hiçbir sonuç alamadık. Bir gün sonrasında özel bir hastaneye gittiğimizde menenjit olabilir dendi. O anı hiç unutmuyorum, çok korkmuştuk. Belirtiler ilk olarak ağız içinde kendini gösterdi, daha sonra vücuduna yayıldı."
Daha sonra başka bir hastaneye sevk edildiklerini belirten Y.S., kızına burada el-ayak-ağız hastalığı teşhisi konulduğunu anlattı:
"Hastanede bir bölümün burada olmadığını söylediler. Tam olarak hatırlamıyorum ama özel bir dilekçe gibi bir şeyle Kartal Devlet Hastanesi'ne sevk edildik. Doktorlar kızımı görür görmez bunun el-ayak hastalığı olduğunu söylediler."
"EŞİM KIZIMIZIN YANINDA DÖRT GÜN BOYUNCA HASTANEDE KALDI"
Kızının hastanede ayrı bir bölümde tedavi gördüğünü söyleyen Y.S., yaşadıkları süreci şöyle aktardı:
"Çocuk küçük olduğu için hastalık çok zor geçti. Hastanede karantina gibi bir bölüme aldılar. Gerekli tedaviler yapıldı ama enfeksiyonun iyileşmesi çok zor oldu. Eşim kızımızın yanında dört gün boyunca hastanede kaldı. Ona nasıl bulaşmadı hala anlamıyoruz. Yetişkinlerde de görülebildiği söylendi bize. Özetlemek gerekirse bizim için çok zorlu bir süreçti. Tedavisi olan bir hastalık olması sevindirici elbette ama 1,5-2 yaş arasında bu hastalık çok zorlu."
VAKALAR ARTIYOR, DÖKÜNTÜLER BAŞKA HASTALIKLARLA KARIŞABİLİYOR
Poliklinik ve acil servislere başvuran çocukları değerlendiren Erenberk, "Özellikle son günlerde diğer virüs enfeksiyonları ile el-ayak-ağız hastalığı olan vakalarda da artış gözlüyoruz" dedi.
Hastalığın suçiçeği ve alerjik reaksiyonlarla karıştırılabildiğini belirten Erenberk, suçiçeğinde döküntülerin saç dipleri dahil vücudun farklı bölgelerine yayılabildiğini; el-ayak-ağız hastalığında ise el, ayak, ağız ve kalça bölgesinin öne çıktığını anlattı.
Erenberk, hastalığa farklı virüs tipleri neden olabildiği için bir çocuğun el-ayak-ağız hastalığını birden fazla kez geçirebileceğini de belirtti.
BELİRTİLER GEÇSE BİLE BULAŞ HAFTALARCA SÜREBİLİYOR
Erenberk, virüsün öksürük ve hapşırmayla yayılan salgılar, dışkı ve temas yoluyla bulaşabildiğini söyledi. Virüs bulunan nesnelere ve ortak yüzeylere temas edilmesi de yayılımda rol oynuyor.
Hastalığın belirtileri geçtikten sonra dışkıyla virüs atılımının birkaç hafta daha devam edebileceğini vurgulayan Erenberk, hijyen önlemlerinin iyileşme sonrasında da sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.
AĞIZ YARALARI SIVI İÇMEYİ ZORLAŞTIRABİLİR
Tedavide belirtilerin hafifletilmesinin önem taşıdığını anlatan Erenberk, ağız içindeki ağrılı yaralar nedeniyle çocukların beslenmekte zorlanabildiğini söyledi. Aşırı sıcak yiyecek ve içeceklerden uzak durulması, yumuşak gıdaların tercih edilmesi ve dinlenme önerileri üzerinde durdu.
Erenberk de yüksek ateşin ve çocuğun genel durumunun yakından izlenmesini; ağızdan beslenmenin bozulduğu, döküntülerin aşırı yayıldığı veya iltihaplı görünüm oluştuğu durumlarda çocuk acil servisine başvurulmasını önerdi.
OKULA DÖNÜŞTE ÇOCUĞUN DURUMU VE HEKİM DEĞERLENDİRMESİ ÖNEMLİ
Hürriyet'in haberine göre, Erenberk, hasta çocukların belirtileri sürerken sağlıklı çocuklarla temasının sınırlandırılmasını ve okul ile kreşlerde hijyen önlemlerinin artırılmasını önerdi.
Erenberk, ortak kullanılan alanların temizliğine ilişkin şu uyarıyı yaptı:
"Kalabalığın yoğun olduğu alanlar ve yüzeyler sabunlu suyla iyice temizlenmeli, çocukların yoğun olduğu ortamlarda hijyen prosedürleri titizlikle uygulanmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır. Kapı kolları, tuvaletler ve oyuncaklar gibi ortak kullanım alanlarında virüsler günlerce yaşayabildiği için bu yüzeyler uygun yüzey temizlik malzemeleri ile her gün düzenli olarak dezenfekte edilmelidir."
ANNE-BABALAR BURAYA DİKKAT
El-ayak-ağız hastalığında hangi belirtiler görülüyor?
Ateş, ağız içinde ağrılı yaralar ve özellikle el ile ayaklarda döküntüler görülebiliyor.
Belirtiler geçince bulaşıcılık sona eriyor mu?
Hemen sona ermeyebiliyor. Virüsün yayılımı belirtiler geçtikten sonra da günler veya haftalar boyunca sürebiliyor.
Hastalık yalnızca çocuklarda mı görülüyor?
Küçük çocuklarda daha sık görülse de yetişkinler de hastalığa yakalanabiliyor.
Çocuk ne zaman okula dönebilir?
Ateş, genel durum ve ağız yaralarının etkisi birlikte değerlendirilmeli; çocuğu takip eden hekim ve okulun sağlık kuralları dikkate alınmalı.