Okul ve kreşlerde el-ayak-ağız hastalığı vakaları aileleri endişelendiriyor. Ateş, ağız yaraları ve döküntüler çocukların günlük yaşamını etkileyebiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Erenberk, son günlerde vakalarda artış gözlediklerini belirterek bulaş yollarını, dikkat edilmesi gereken belirtileri ve korunma önlemlerini anlattı.

"İKİ GÜN ÖNCESİNE KADAR HİÇBİR ŞEYİ OLMAYAN ÇOCUK BİR ANDA ATEŞLENDİ"

Bir buçuk yaşındaki kızına el-ayak-ağız hastalığı teşhisi konulan Y.S., ilk belirtilerin ateşle başladığını söyledi. Hastanede yaşadıkları süreci anlatan ebeveyn, şu ifadeleri kullandı:

"İki gün öncesine kadar hiçbir şeyi olmayan çocuk bir anda ateşlendi. Önce soğuk algınlığı sandık. Doktorunun soğuk algınlığı gibi durumlarda kullanmamızı önerdiği ilaçlardan kullandık ama hiçbir sonuç alamadık. Bir gün sonrasında özel bir hastaneye gittiğimizde menenjit olabilir dendi. O anı hiç unutmuyorum, çok korkmuştuk. Belirtiler ilk olarak ağız içinde kendini gösterdi, daha sonra vücuduna yayıldı."

Daha sonra başka bir hastaneye sevk edildiklerini belirten Y.S., kızına burada el-ayak-ağız hastalığı teşhisi konulduğunu anlattı:

"Hastanede bir bölümün burada olmadığını söylediler. Tam olarak hatırlamıyorum ama özel bir dilekçe gibi bir şeyle Kartal Devlet Hastanesi'ne sevk edildik. Doktorlar kızımı görür görmez bunun el-ayak hastalığı olduğunu söylediler."