Kahramanmaraş'ta nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetiyle hastaneye başvuran 28 yaşındaki İsmail Yiğit'in kalbinde doğuştan delik bulunduğu ve akciğerlerden gelen dört toplardamarın yanlış bölgeye açıldığı belirlendi. Yaklaşık 4-5 santimetrelik kesiyle gerçekleştirilen ameliyatta Yiğit'in hem kalbindeki delik kapatıldı hem de damarlar doğru bölgeye yönlendirildi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 28 yaşındaki İsmail Yiğit, nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetleri nedeniyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan incelemelerde Yiğit'in kalbinde doğuştan delik bulunduğu, ayrıca akciğerlerden gelen dört toplardamarın kalbin sol tarafı yerine sağ tarafına açıldığı belirlendi.

Bu durumun akciğerlere giden kan miktarını artırarak nefes darlığına yol açtığı tespit edildi.

KOLTUK ALTINDAN 4-5 SANTİMETRELİK KESİYLE AMELİYAT

Tetkiklerin ardından ameliyata alınan Yiğit'in kalbindeki delik kapatıldı. Yanlış bölgeye açılan toplardamarlar da olması gereken yere yönlendirildi.

Operasyon, koltuk altından açılan yaklaşık 4-5 santimetrelik kesiyle kapalı yöntem kullanılarak gerçekleştirildi. Ameliyatın ardından Yiğit sağlığına kavuştu.

"ŞU ANDA SAĞLIKLI BİR BİREY DURUMUNDA"

Operasyonu gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kirişci, hastalığın yaygın görülen doğumsal kalp sorunlarından biri olmadığını belirtti.

Akciğerlerden gelen toplardamarların normalde kalbin sol tarafına açılması gerektiğini anlatan Kirişci, Yiğit'te bu damarların sağ tarafa açıldığını söyledi.

Bu nedenle akciğerlere giden kan miktarının arttığını ve akciğer basıncının yükseldiğini belirten Kirişci, söz konusu durumun ciddi nefes darlığına neden olabildiğini ifade etti.

Ameliyatta hem kalpteki deliğin kapatıldığını hem de yanlış yere açılan damarların doğru bölgeye yönlendirildiğini belirten Prof. Dr. Kirişci, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kirişci, "Normal sağlıklı bir birey neyse İsmail bey de şu anda o durumda" ifadelerini kullandı.