Yapay zeka sesten yaş tahmini yaptı! Alzheimer hastalarında dikkat çeken bağlantı
Yeni bir araştırma, konuşma biçiminin biyolojik yaşlanma ve bunama riski hakkında önemli ipuçları taşıyabileceğini ortaya koydu. Yaklaşık 2 bin 928 kişinin incelendiği çalışmada sesi gerçek yaşından daha yaşlı bulunanlarda bilişsel sorunlarla daha güçlü ilişkiler saptandı.
İnsan sesi, yalnızca ne söylediğimizi değil, beynimizin ve bedenimizin durumuna ilişkin bazı ipuçlarını da taşıyor olabilir. Bilim insanlarının geliştirdiği yapay zeka destekli bir analiz aracı, konuşma biçiminden kişinin yaşını tahmin ediyor. Araştırmada, tahmini yaşı gerçek yaşını aşan kişilerde bilişsel sorunlar ve bunamayla ilişkili bazı belirtilerin daha sık görüldüğü belirlendi.
YAPAY ZEKA KONUŞMA BİÇİMİNİ NASIL ANALİZ EDİYOR?
Araştırma, Latin Amerika'daki ReD-Lat adlı demans araştırma ağı kapsamında elde edilen veriler üzerinden yürütüldü. Arjantin, Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru'dan 18 ila 88 yaşları arasındaki 2 bin 928 İspanyolca konuşan yetişkin çalışmaya katıldı. Katılımcıların yaklaşık 1.500'ü bilişsel açıdan sağlıklıydı. Diğer katılımcılarda ise hafif bilişsel bozukluk, Alzheimer hastalığı veya frontotemporal demans bulunuyordu.
Araştırmacılar, katılımcılardan yedi farklı konuşma görevini tamamlamalarını istedi. Bu görevlerden bazıları şunlardı:
- Kısa bir animasyon videosunu anlatmak.
- Bir dakika içinde mümkün olduğunca çok hayvan veya sebze adı söylemek.
- Dinlenen bir hikayeyi hemen ardından yeniden anlatmak.
- Aynı hikayeyi 20 ila 30 dakika sonra tekrar aktarmak.
Ses kayıtları daha sonra yazıya döküldü. Yapay zeka modeli; konuşma hızı, duraksamalar, ses tonu, kelime dağarcığı ve duygusal ifade gibi 700'den fazla özelliği analiz etti. Bu verilerle her katılımcının tahmini konuşma yaşı hesaplandı.