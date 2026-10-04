Sonbaharla birlikte artan nem ve kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirilmesi, ev tozu akarlarına bağlı alerjik şikayetleri artırabiliyor. Uzman Doç. Dr. Serdar Al, özellikle gece ve sabah ortaya çıkan uzun süreli öksürük ile hırıltıya dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Sonbaharın gelmesiyle havaların serinlemesi ve nem oranının yükselmesi, ev tozu akarlarına bağlı alerjik şikayetlerin daha belirgin hale gelmesine yol açabiliyor.

Özellikle kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilmesiyle çocuklarda burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma ve burun kaşıntısının yanı sıra uzun süren öksürük ve hırıltı görülebiliyor.

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serdar Al, İstanbul gibi nem oranının yüksek olduğu bölgelerde ev tozu akarı alerjisini daha sık gördüklerini belirterek sonbahar aylarında şikayetlerin artabileceğine dikkat çekti.

Uzman Doç. Dr. Serdar Al, çocuklarda uzun süren öksürük ve hırıltıya dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜKTE BU DETAYA DİKKAT

Ev tozu akarları, gözle görülemeyecek kadar küçük mikroskobik canlılar olarak özellikle yatak, yorgan, yastık, koltuk ve kanepelerde bulunabiliyor.

Sonbaharla birlikte nem oranının yükselmesi ve evlerin daha az havalandırılması, bu canlılara bağlı alerjik şikayetlerin belirginleşmesine sebebiyet verebiliyor.

Burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve hapşırmanın yanı sıra haftalarca devam eden öksürük ve hırıltı da ev tozu akarı alerjisinin belirtileri arasında yer alabiliyor.

Özellikle çocuk yatağa girdiğinde şikayetlerinin artması ise önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor.

BİR GRAM TOZDA BİNLERCE AKAR BULUNABİLİYOR

Doç. Dr. Serdar Al, ev tozu akarlarının yanı sıra bunların dışkısı, tükürüğü ve idrarının da alerjik reaksiyonlara yol açabildiğini belirtti.

Al, "Elektrik süpürgesiyle alınan tozların bir gramında yaklaşık 20 bin tane toz akarı olabiliyor" dedi.

İstanbul'da nem seviyesinin yüksek olması nedeniyle ev tozu akarı alerjisini sık gördüklerini belirten Al, özellikle eylül ayından itibaren nemin artması ve evlerin daha az havalandırılmasıyla şikayetlerin belirginleşebildiğini söyledi.

Özellikle yatağa yatıldığında artan şikayetler, ev tozu akarı alerjisi açısından önemli bir ipucu olabiliyor.

GECE VE SABAH ÖKSÜRÜĞÜNE DİKKAT

Ev tozu akarına bağlı alerjilerde en sık burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma ve burun kaşıntısı görülüyor.

Bazı çocuklarda bu tablonun astımı da tetikleyebildiğini belirten Doç. Dr. Al, özellikle gece yatağa yatarken veya sabah uyanıldığında ortaya çıkan öksürüğün dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Koşarken, gülerken veya ağlarken ortaya çıkan öksürüğün de önemsenmesi gerektiğini belirten Al, alerjik çocuklarda öksürüğün enfeksiyona bağlı öksürükten daha uzun sürebildiğine dikkat çekti.

Al, "Grip gibi enfeksiyonlarda öksürükler 5-7 gün sürerken, alerjik çocuklarda bir ayı, bir buçuk ayı, hatta iki ayı bulabiliyor" dedi.

Bazı çocuklarda hışıltı ve ötme sesi şeklinde solunum seslerinin de görülebileceğini belirten Al, bu belirtilerin astım açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ev tozu akarı alerjisinde belirtileri azaltmaya yönelik tedavilerin yanı sıra alerjen immünoterapisinin de uygulanabildiğini belirten Doç. Dr. Al, yaklaşık 100 yıldır kullanılan alerji aşısının çocuklarda da etkili bir tedavi seçeneği olduğunu söyledi.