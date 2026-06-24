Her Gebeye Ebe: 727 bin anne adayına doğum danışmanlığı verildi

Sağlık Bakanlığının "Her Gebeye Ebe" uygulaması kapsamında görev yapan koordinatör ebeler, 31 Mayıs 2026 itibarıyla 727 bin 629 gebeye doğuma hazırlık danışmanlığı sundu. Uygulama, normal doğum konusunda bilgilendirmeden yüksek riskli gebeliklerin takibine kadar geniş bir destek ağı oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı, anne ve bebek sağlığını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 3 bin 400 koordinatör ebeyi sahada görevlendirdi. "Her Gebeye Ebe" uygulamasıyla gebeliğinin son üç ayına giren kadınlara doğuma hazırlık danışmanlığı verilirken, 727 bin 629 anne adayına ulaşıldı. Program kapsamında normal doğum süreci, doğum sonrası iyileşme dönemi ve gebelik takibi hakkında kapsamlı bilgilendirme yapılıyor.

Normal doğumu teşvik etmek amacıyla yürürlüğe alınan plan kapsamında koordinatör ebe sistemi hayata geçirildi. (Foto: AA)

3 BİN 400 KOORDİNATÖR EBE GÖREVLENDİRİLDİ

Sağlık Bakanlığının anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik hedefleri doğrultusunda hazırlanan Normal Doğum Eylem Planı, 3 Ekim 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Plan kapsamında tıbbi gereklilik bulunmayan sezaryen oranlarının azaltılması ve normal doğumun teşvik edilmesi amaçlandı.

Her Gebeye Ebe kapsamında 91 ebe “Koordinatör Ebe Eğitici Eğitimiʺ eğitimi aldı. (Görsel: A Haber)

Bu çerçevede Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından toplum sağlığı merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüklerinde görev yapmak üzere 3 bin 400 koordinatör ebe görevlendirildi. Uygulamanın etkin şekilde yürütülmesi amacıyla ülke genelinde görev yapan 91 ebe de "Koordinatör Ebe Eğitici Eğitimi" eğitimi aldı.

Anne adayları, gebelik takibi ve doğum planlaması konusunda birebir danışmanlık desteği alıyor. (Foto: İHA)

GEBELER DOĞUM SÜRECİNE HAZIRLANIYOR

Koordinatör ebeler, anne adaylarının doğum yapacakları sağlık kuruluşunu belirleyip belirlemediğini değerlendiriyor. Hastane tercihi yapmamış gebeler, ikamet ettikleri bölgeye en yakın kadın hastalıkları ve doğum hizmeti veren sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Ayrıca aile hekimi başvuruları, düzenli gebelik takipleri ve gebe okullarına katılım durumları da inceleniyor. Gebe okuluna katılmayan kadınlar ilgili programlara yönlendirilirken, gebeliğin son döneminde dikkat edilmesi gereken konularda bilgilendirme yapılıyor.

Koordinatör ebeler, normal doğumun anne ve bebek sağlığına etkileri hakkında bilgilendirme yapıyor. (Foto: AA)

NORMAL DOĞUMUN AVANTAJLARI ANLATILIYOR

Danışmanlık sürecinde anne adaylarına normal doğumun işleyişi, anne ve bebek sağlığına katkıları ile doğum sonrası iyileşme süreci hakkında ayrıntılı bilgiler veriliyor. Programın başladığı tarihten 31 Mayıs 2026'ya kadar geçen dönemde Türkiye genelinde 727 bin 629 gebe ile birebir görüşme gerçekleştirildi ve doğuma hazırlık danışmanlığı sunuldu.

İlk gebeliğini yaşayan kadınlar telefon görüşmeleri ve ev ziyaretleriyle destekleniyor. (Foto: İHA)

İLK KEZ ANNE OLACAK KADINLARA ÖZEL TAKİP

Sağlık Bakanlığı, 25 Ağustos 2025 itibarıyla ilk gebeliğinin son üç ayında bulunan kadınlara yönelik ek bir uygulamayı da hayata geçirdi. Bu kapsamda koordinatör ebeler, ilk kez anne olacak kadınları telefonla arayarak bilgilendiriyor ve ev ziyareti için randevu planlıyor.

Uygulamanın başladığı tarihten bu yana 22 bin 952 anne adayına ev ziyareti gerçekleştirildi. Ev ziyaretlerinde gebeliğin son aylarında dikkat edilmesi gereken konular anlatılırken, normal doğumun süreci ve faydaları hakkında da bilgi veriliyor.

Anne adayları dijital sağlık hizmetlerine erişim için mobil uygulama hakkında bilgilendiriliyor. (Foto: İHA)

ANNELİK YOLCULUĞU UYGULAMASI DEVREDE

Koordinatör ebeler, anne adaylarına Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Annelik Yolculuğu" mobil uygulamasını da tanıtıyor. Bu sayede gebelerin dijital sağlık hizmetlerine erişiminin artırılması ve gebelik sürecine ilişkin bilgilere daha kolay ulaşabilmeleri hedefleniyor.

Yüksek riskli gebeler, geliştirilen dijital izlem sistemi üzerinden düzenli olarak takip ediliyor. (Foto: İHA)

YÜKSEK RİSKLİ GEBELER DİJİTAL SİSTEMLE TAKİP EDİLİYOR

Sağlık Bakanlığı, yüksek riskli gebeliklerin yakından izlenmesi ve anne ölümlerinin önlenmesi amacıyla "Yüksek Riskli Gebelik İzlem Sistemi"ni devreye aldı. Bilimsel veriler doğrultusunda belirlenen 49 ICD-10 tanı koduna sahip gebeler sistem üzerinden takip ediliyor. Takip tarihleri il sağlık müdürlüklerine otomatik olarak bildiriliyor ve ilçelerde görev yapan ebeler aracılığıyla süreç kesintisiz şekilde sürdürülüyor.

Aile hekimleri ile hastaneler arasında kurulan dijital entegrasyon sayesinde gebelere ait sağlık notları ve klinik bilgiler sağlık profesyonelleri tarafından ortak şekilde görüntülenebiliyor. Ayrıca yüksek risk durumuna neden olan tanı kodları, hastanelerde ilgili branşların kullandığı sistemlerde uyarı olarak yer alıyor.

Yüksek riskli gebelik tanısı alan kadınlara belirlenen uzmanlık alanlarında randevu önceliği tanınıyor. (Foto: AA)

RİSKLİ GEBELERE UZMAN BRANŞLARINDA ÖNCELİK SAĞLANIYOR

Yüksek riskli gebelik tanısı alan kadınların MHRS üzerinden randevu talebinde bulunmaları halinde belirlenen uzmanlık alanlarında öncelikli randevu imkanı sunuluyor. Kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları, nöroloji, üroloji, genel cerrahi, psikiyatri ve dahiliye branşlarında sağlanan bu öncelik, riskli gebeliklerin daha yakından takip edilmesini amaçlıyor.

Sistemin devreye alındığı 2 Eylül 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında 20 hafta ve üzerindeki toplam 133 bin 262 yüksek riskli gebeye danışmanlık hizmeti verildi. Bu kişilerden 61 bin 891'i, ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişebilmeleri için ilgili uzmanlık branşlarına yönlendirildi.



