Türkiye HAYAT 112'ye akın etti: Sadece 30 günde 600 bini aşkın indirme!

Vatandaşların acil durumlarda tek noktadan yardım talep edebilmesini sağlayan HAYAT 112 Acil mobil uygulaması, kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın ilk ayında 600 binin üzerinde indirildiğini açıklarken sistem üzerinden binlerce acil ihbarın ilgili ekiplerce hızla değerlendirildiğini bildirdi.

yer aldı. Aynı dönemde uygulama üzerinden bildirilen 7 bin 157 acil vakaya ilgili ekipler tarafından müdahale edildi.

Bakan Çiftçi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre uygulama, ilk 30 günde yoğun şekilde kullanıldı. Günlük ortalama 370 binin üzerinde işlem gerçekleştirilirken toplam işlem sayısı 12 milyonu aştı. Bu işlemler arasında;

Uygulama üzerinden bir ayda 7 bin 157 acil vakaya müdahale edildi. (Fotoğraf: A Haber)

RADAR+ ÖZELLİĞİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Uygulamanın sürücülere yönelik Radar+ hizmeti de dikkat çeken veriler ortaya koydu. İlk ay içinde 800 binden fazla radar ve hız koridoru sorgusu yapıldı.

Yeni güncellemeyle birlikte Radar+ sistemine ücretli ve ücretsiz yol tercihleri eklendi. Ayrıca Sabit Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarının harita üzerinden görüntülenebilmesi de sağlandı.

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI İÇİN DİJİTAL BAŞVURU DÖNEMİ

HAYAT 112 Acil uygulamasına eklenen dijital başvuru sistemi sayesinde sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili 2 bin 254 ihbar ilgili kurumlara ulaştırıldı.

Bakan Çiftçi, uygulamanın vatandaşlardan gelen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda geliştirilmeye devam ettiğini belirtti. Yeni sürümde yapılan yeniliklerin artık uygulama içinden görüntülenebildiğini ifade eden Çiftçi, trafik ihlallerine "makas atma" seçeneğinin de eklendiğini açıkladı. Bunun yanında yazı boyutları cihaz ayarlarıyla uyumlu hale getirilerek uygulamanın erişilebilirliği artırıldı.