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Türkiye HAYAT 112'ye akın etti: Sadece 30 günde 600 bini aşkın indirme!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye HAYAT 112'ye akın etti: Sadece 30 günde 600 bini aşkın indirme!

İçişleri Bakanlığının geliştirdiği HAYAT 112 Acil mobil uygulaması, ilk ayında 600 bini aşkın kişi tarafından indirildi. Trafik kazasından yangına, kadına yönelik şiddetten sağlık ihbarlarına kadar 7 bin 157 acil olaya uygulama üzerinden müdahale edildi. Yeni özellikler de peş peşe devreye alındı.

Vatandaşların acil durumlarda tek noktadan yardım talep edebilmesini sağlayan HAYAT 112 Acil mobil uygulaması, kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın ilk ayında 600 binin üzerinde indirildiğini açıklarken sistem üzerinden binlerce acil ihbarın ilgili ekiplerce hızla değerlendirildiğini bildirdi.

HAYAT 112 Acil uygulaması ilk ayında 600 bini aşkın indirildi. (Fotoğraf: A Haber)HAYAT 112 Acil uygulaması ilk ayında 600 bini aşkın indirildi. (Fotoğraf: A Haber)

BİR AYDA 12 MİLYONDAN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Çiftçi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre uygulama, ilk 30 günde yoğun şekilde kullanıldı. Günlük ortalama 370 binin üzerinde işlem gerçekleştirilirken toplam işlem sayısı 12 milyonu aştı. Bu işlemler arasında;

  • Acil ihbarlar
  • Konum tespiti
  • Harita sorgulamaları
  • Adres doğrulama işlemleri

yer aldı. Aynı dönemde uygulama üzerinden bildirilen 7 bin 157 acil vakaya ilgili ekipler tarafından müdahale edildi.

Uygulama üzerinden bir ayda 7 bin 157 acil vakaya müdahale edildi. (Fotoğraf: A Haber)Uygulama üzerinden bir ayda 7 bin 157 acil vakaya müdahale edildi. (Fotoğraf: A Haber)

RADAR+ ÖZELLİĞİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Uygulamanın sürücülere yönelik Radar+ hizmeti de dikkat çeken veriler ortaya koydu. İlk ay içinde 800 binden fazla radar ve hız koridoru sorgusu yapıldı.

Yeni güncellemeyle birlikte Radar+ sistemine ücretli ve ücretsiz yol tercihleri eklendi. Ayrıca Sabit Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarının harita üzerinden görüntülenebilmesi de sağlandı.

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI İÇİN DİJİTAL BAŞVURU DÖNEMİ

HAYAT 112 Acil uygulamasına eklenen dijital başvuru sistemi sayesinde sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili 2 bin 254 ihbar ilgili kurumlara ulaştırıldı.

Bakan Çiftçi, uygulamanın vatandaşlardan gelen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda geliştirilmeye devam ettiğini belirtti. Yeni sürümde yapılan yeniliklerin artık uygulama içinden görüntülenebildiğini ifade eden Çiftçi, trafik ihlallerine "makas atma" seçeneğinin de eklendiğini açıkladı. Bunun yanında yazı boyutları cihaz ayarlarıyla uyumlu hale getirilerek uygulamanın erişilebilirliği artırıldı.

Ambulans talebi, hırsızlık ve trafik kazası en sık bildirilen olaylar arasında yer aldı. (Fotoğraf: A Haber)Ambulans talebi, hırsızlık ve trafik kazası en sık bildirilen olaylar arasında yer aldı. (Fotoğraf: A Haber)

EN ÇOK HANGİ ACİL İHBAR YAPILDI?

Edinilen bilgilere göre ilk ayda uygulama üzerinden yapılan ihbarlarda kavga olayları ilk sırada yer aldı.

Olay türü Bildirim sayısı
Kavga 3.486
UYUMA (Uyuşturucu ile Mücadele) 561
Ambulans talebi 504
Hırsızlık 495
Trafik kazası 487
Yangın 248
Kadına karşı şiddet 170
Darp 123
İntihar 112
Enkaz altında kalma 67
Orman yangını 47

HAYAT 112 UYGULAMASI HANGİ DURUMLARDA KULLANILIYOR?

Uygulama; trafik kazası, sağlık acilleri, yangın, asayiş olayları, kadına yönelik şiddet, doğal afetler ve diğer acil durumlarda vatandaşların tek uygulama üzerinden yardım talebinde bulunmasına imkan sağlıyor. Konum bilgisinin ilgili birimlere hızlı şekilde iletilmesi sayesinde müdahale sürecinin daha kısa sürede başlatılması hedefleniyor.

Uygulamaya trafik ihlalleri için ʺmakas atmaʺ bildirim seçeneği eklendi. (Fotoğraf: A Haber)Uygulamaya trafik ihlalleri için ʺmakas atmaʺ bildirim seçeneği eklendi. (Fotoğraf: A Haber)

HAYAT 112 UYGULAMASINA YENİ HANGİ ÖZELLİKLER EKLENDİ?

Son güncellemeyle birlikte kullanıcıların deneyimini artıracak çeşitli yenilikler de devreye alındı.

  • Uygulama içinden yeniliklerin görüntülenebilmesi
  • Trafik ihlallerine "makas atma" bildirim seçeneğinin eklenmesi
  • Radar+ sistemine ücretli ve ücretsiz yol tercihlerinin eklenmesi
  • EDS kameralarının harita üzerinden gösterilmesi
  • Yazı boyutlarının cihaz erişilebilirlik ayarlarıyla uyumlu hale getirilmesi
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