Kansızlığın belirtilerine dikkat! Erken tanı hayat kurtarıyor

Uzmanlara göre kansızlık, kırmızı kan hücrelerinin azalması veya işlev bozukluğu nedeniyle gelişiyor.

İşte kansızlığın en yaygın belirtileri:

Sürekli Yorgunluk ve Halsizlik

Kansızlık, vücudun dokularına yeterli oksijen taşınamaması nedeniyle sürekli bir yorgunluk hissine yol açar. Günlük işleri yapmak bile zorlaşabilir.

Soluk Cilt ve Dudaklar

Yetersiz oksijen taşınması, cilt renginde solgunluğa neden olur. Dudaklar ve tırnak dipleri de normalden daha soluk görünebilir.

Nefes Darlığı ve Çarpıntı

Kalp, oksijen eksikliğini telafi etmek için daha hızlı çalışır. Bu da nefes darlığı ve kalp çarpıntısı gibi belirtilere yol açabilir, özellikle efor sırasında belirginleşir.

Baş Dönmesi ve Baş Ağrısı

Beyne yeterli oksijen ulaşmadığında baş dönmesi ve baş ağrısı görülebilir. Bu durum kansızlığın erken uyarı sinyallerindendir.

Soğuk Eller ve Ayaklar

Azalan kan dolaşımı nedeniyle eller ve ayaklar üşüyebilir. Vücut ısısını dengede tutmak zorlaşır.

Konsantrasyon Zorluğu ve Unutkanlık

Düşük oksijen seviyesi, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek unutkanlık, dalgınlık ve konsantrasyon güçlüğü yaratabilir.

Saç Dökülmesi ve Tırnak Değişiklikleri

Kansızlık, saç köklerinin zayıflamasına yol açarak saç dökülmesine neden olabilir. Aynı zamanda tırnaklarda kırılma, incelme ve şekil bozuklukları da gözlemlenir.