Kansızlığın belirtilerine dikkat! Erken tanı hayat kurtarıyor
Kansızlık, vücudun yeterince oksijen taşıyamaması sonucu ortaya çıkan ve yaygın olarak halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösteren önemli bir sağlık sorunu. Erken dönemde fark edilip tedavi edilmediğinde, yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilen kansızlık, birçok farklı belirtiyle kendini belli edebiliyor.
Uzmanlara göre kansızlık, kırmızı kan hücrelerinin azalması veya işlev bozukluğu nedeniyle gelişiyor.
İşte kansızlığın en yaygın belirtileri:
Sürekli Yorgunluk ve Halsizlik
Kansızlık, vücudun dokularına yeterli oksijen taşınamaması nedeniyle sürekli bir yorgunluk hissine yol açar. Günlük işleri yapmak bile zorlaşabilir.
Soluk Cilt ve Dudaklar
Yetersiz oksijen taşınması, cilt renginde solgunluğa neden olur. Dudaklar ve tırnak dipleri de normalden daha soluk görünebilir.
Nefes Darlığı ve Çarpıntı
Kalp, oksijen eksikliğini telafi etmek için daha hızlı çalışır. Bu da nefes darlığı ve kalp çarpıntısı gibi belirtilere yol açabilir, özellikle efor sırasında belirginleşir.
Baş Dönmesi ve Baş Ağrısı
Beyne yeterli oksijen ulaşmadığında baş dönmesi ve baş ağrısı görülebilir. Bu durum kansızlığın erken uyarı sinyallerindendir.
Soğuk Eller ve Ayaklar
Azalan kan dolaşımı nedeniyle eller ve ayaklar üşüyebilir. Vücut ısısını dengede tutmak zorlaşır.
Konsantrasyon Zorluğu ve Unutkanlık
Düşük oksijen seviyesi, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek unutkanlık, dalgınlık ve konsantrasyon güçlüğü yaratabilir.
Saç Dökülmesi ve Tırnak Değişiklikleri
Kansızlık, saç köklerinin zayıflamasına yol açarak saç dökülmesine neden olabilir. Aynı zamanda tırnaklarda kırılma, incelme ve şekil bozuklukları da gözlemlenir.