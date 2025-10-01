Mevsim değişiminde cilt sağlığı için uzman tavsiyeleri

Yazın güneş ve çevresel etkenlerle yıpranan cildin, sonbaharda doğru uygulamalarla kendi kolajenini üreterek doğal şekilde yenilenebileceğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Gül Şekerlisoy, "Bu dönemde uygulanacak doğru tedaviler, cildin kendi kolajenini sentezlemesini uyararak doğal bir yenilenme sağlar" dedi.

Yaz mevsimi boyunca güneş ışınları, deniz, rüzgar ve sıcaklık değişimleri cildi yoruyor. Yıpranan cildin sonbaharda tekrar canlandırmanın yolu doğru tedavi uygulamalarından geçiyor. Sonbaharın, cildin kaybettiklerini geri kazanması ve kışa daha güçlü hazırlanması için en uygun dönem olduğunu belirten Uzm. Dr. Gül Şekerlisoy Tatar, "Bu dönemde uygulanacak doğru tedaviler, cildin kendi kolajenini sentezlemesini uyararak doğal bir yenilenme sağlar" diye konuştu.

"Cildi yenileyen modern uygulamalar"

Uzm. Dr. Tatar, cildin doğal kolajen üretimini artıran modern ve bilimsel olarak kanıtlanmış uygulamaları şöyle sıraladı:

"Altın iğne (Morpheus): Mikro iğneler ve radyofrekans enerjisiyle cildin alt tabakalarında kontrollü uyarım yaparak kolajen ve elastin üretimini artırır. İnce çizgiler azalır, gözenekler sıkılaşır ve yaz sonrası oluşan matlık giderilir. BBL (BroadBand Light): Güneş lekeleri, kızarıklık ve ince damar görünümüne karşı güçlü bir ışık uygulamasıdır. Cildin tonunu eşitler, parlaklık ve pürüzsüzlük sağlar, foto yaşlanmaya karşı koruma sağlar. Mezoterapi ve vitamin kokteylleri: Hyalüronik asit, vitamin, mineral ve aminoasitler cildin alt tabakasına verilir. Cilde canlılık kazandırır, susuzluğu giderir ve sağlıklı bir ışıltı sağlar. Kalsiyum aşıları: Cildin derin tabakasında kolajen üretimini tetikleyerek dolgunluk ve toparlanma sağlar. Biyo-stimülan dolgular (PLLA, PLC): Polilaktik asit ve polikaprolakton gibi biyouyumlu materyaller cildin kendi kolajenini sentezlemesine yardımcı olur. Sonuçlar doğal, uzun süreli ve giderek artan bir yenilenme sağlar."

"Sonbahar, cildin yeniden doğuş mevsimi"

Uzm. Dr. Tatar, "Sonbahar, yazın bıraktığı izleri silmek ve kışın kurutucu etkisine hazırlık yapmak için en doğru mevsimdir. Kliniğimizdeki modern cihazlar ve bilimsel temelli uygulamalarla cilde sağlık, parlaklık ve canlılık kazandırıyoruz. Amaç, doğallığı koruyarak kolajen üretimini artırmaktır" ifadelerini kullandı.