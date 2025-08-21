Sağlık Bakanlığı'ndan mesai dışı hizmet uygulamalarına ilişkin açıklama: Çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenir
Sağlık Bakanlığı, bazı haberler ve sosyal medya paylaşımları üzerine, mesai dışı hizmet uygulamaları konusunda doğru bilgilendirme amaçlı açıklama yayınladı. Bu kapsamda bakanlık, 'Sağlık hizmetleri, 24 saat kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup nöbet hizmetleri, vardiyalı çalışma ve benzeri uygulamalar, Bakanlığımızca yayımlanan düzenleyici işlemler doğrultusunda yürütülmektedir. Mesai dışı ve mesai kaydırma uygulamalarında; sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır. ' ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanlığı, bazı haberler ve sosyal medya paylaşımları üzerine, mesai dışı hizmet uygulamaları konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
"HATIRLATMA YAZISI YAZILMIŞTIR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımızın, şu anki uygulamalar ve mevzuata aykırı bir yazısı veya genelgesi bulunmayıp 04.08.2025 tarihinde kurumlarımıza hatırlatma yazısı yazılmıştır.
"NÖBET HİZMETLERİ VE VARDİYALI ÇALIŞMA DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜLMEKTEDİR"
Sağlık hizmetleri, 24 saat kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup nöbet hizmetleri, vardiyalı çalışma ve benzeri uygulamalar, Bakanlığımızca yayımlanan düzenleyici işlemler doğrultusunda yürütülmektedir. Bu çerçevede, sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi amacıyla sağlık hizmeti sunumunda vardiyalı ya da mesai kaydırmalı çalışma yapılabilmektedir.
"MESAİ PLANLAMALARI VE ÇALIŞMA SÜRELERİ MEVZUATA UYGUN ŞEKİLDE DÜZENLENİYOR"
Mesai dışı ve mesai kaydırma uygulamalarında; sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır.
"SAĞLIK ÇALIŞANIMIZIN MAĞDUR EDİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEK"
Tüm süreçler, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, hiçbir sağlık çalışanımızın mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1,69 faizle konut kredisi başladı! Şartlar neler, aylık ödeme ne kadar? İşte örnek hesaplama
- Kabuksuz nohut için pratik yöntem: 1 kaşık eklemek yeterli
- Gözlerini test et! 98 sayısını 5 saniyede bulan hız rekorunu resmen kırıp geçiyor!
- Erin kasırgası nedir, saatte kaç kilometre hıza ulaşır? Amerika alarm verdi: Erin Kasırgası nereleri etkileyecek?
- Dünyanın En Harika 50 Yeri açıklandı! Türkiye’den 2 yer listeyi salladı
- Cumhur Reyonu nedir, uygulanacak mı? Resmi açıklama geldi
- Duştan sonra yapılan hata saçları bitiriyor! Bunu yapmadan önce iki kez düşünün
- Her gece aynı saatte uyanıyorsanız dikkat! Uzmanlar sebebini açıkladı
- Şampiyonlar Ligi kura çekim takvimi 2025-2026 | Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri
- İŞKUR TYP kura sonuçları e-Devlet TC ile sorgulama | TYP kurası il il ASİL-YEDEK isim listesi: Bilecik, Ordu, Sinop...
- Can Borcu yeni sezon ne zaman? ATV’nin fenomen dizisi Can Borcu’na sürpriz isimler dahil oldu!
- Ulaşım zorlukları, politik engeller: Dünyanın en az ziyaret edilen 7 cennet ülkesi!