Sağlık Bakanlığı’ndan mesai dışı hizmet uygulamalarına ilişkin açıklama: Çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenir

Giriş: 21.08.2025 18:34 Güncelleme: 21.08.2025 19:26
Sağlık Bakanlığı, bazı haberler ve sosyal medya paylaşımları üzerine, mesai dışı hizmet uygulamaları konusunda doğru bilgilendirme amaçlı açıklama yayınladı. Bu kapsamda bakanlık, 'Sağlık hizmetleri, 24 saat kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup nöbet hizmetleri, vardiyalı çalışma ve benzeri uygulamalar, Bakanlığımızca yayımlanan düzenleyici işlemler doğrultusunda yürütülmektedir. Mesai dışı ve mesai kaydırma uygulamalarında; sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır. ' ifadelerine yer verdi.

"HATIRLATMA YAZISI YAZILMIŞTIR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımızın, şu anki uygulamalar ve mevzuata aykırı bir yazısı veya genelgesi bulunmayıp 04.08.2025 tarihinde kurumlarımıza hatırlatma yazısı yazılmıştır.

"NÖBET HİZMETLERİ VE VARDİYALI ÇALIŞMA DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜLMEKTEDİR"
Sağlık hizmetleri, 24 saat kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup nöbet hizmetleri, vardiyalı çalışma ve benzeri uygulamalar, Bakanlığımızca yayımlanan düzenleyici işlemler doğrultusunda yürütülmektedir. Bu çerçevede, sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi amacıyla sağlık hizmeti sunumunda vardiyalı ya da mesai kaydırmalı çalışma yapılabilmektedir.

"MESAİ PLANLAMALARI VE ÇALIŞMA SÜRELERİ MEVZUATA UYGUN ŞEKİLDE DÜZENLENİYOR"
Mesai dışı ve mesai kaydırma uygulamalarında; sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır.

"SAĞLIK ÇALIŞANIMIZIN MAĞDUR EDİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEK"
Tüm süreçler, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, hiçbir sağlık çalışanımızın mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

